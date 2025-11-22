Αμαλία Νικολοπούλου: Βρέθηκε η σορός της σε σπηλιά στον Μελιγαλά 4 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Μία μυστήρια κλήση έφερε ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Αμαλίας Νικολοπούλου η οποία αγνοούνταν από τις 13 Οκτωβρίου 2021. Οι αρχές, μετά τις πληροφορίες, κατάφεραν να βρουν τη σορό της 75χρονης, σε σπηλιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Η σορός βρέθηκε μετά από κλήση που έγινε στο «Φως στο Τούνελ». Άτομο που γνωρίζει καλά την περιοχή του Μελιγαλά κάλεσε στην εκπομπή του MEGA μιλώντας για την εξαφάνισή της Αμαλίας Νικολοπούλου. Όπως είπε, σε συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», υπάρχουν οστά που μοιάζουν ανθρώπινα. Αυτό ήταν υπεραρκετό για να ξεκινήσει και πάλι έρευνα από τις αρχές. Ιατροδικαστής και αστυνομικοί μετέβησαν στην σπηλιά και εν τέλει βρήκαν σε βάθος περίπου 5 μέτρων τη σορό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η υπόθεση εξαφάνισης της ηλικιωμένης είχε μετατραπεί σε θρίλερ από την πρώτη στιγμή, στο στοιχείο που «ανησυχεί» περισσότερο τις αρχές είναι το γεγονός πως η διαδρομή προς την συγκεκριμένη σπηλιά απαιτεί περίπου 2,5 ώρες ανάβασης. Πληροφορίες θέλουν ακόμη και τους πιο έμπειρους πεζοπόρους να δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο μονοπάτι.

Τα ευρήματα στη σπηλιά

Τα ευρήματα τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και κάτω από τη σορό, δείχνουν ότι η αποσύνθεση έγινε στο ίδιο σημείο και δεν μεταφέρθηκαν εκεί τα οστά. Αυτό το στοιχείο ωστόσο δεν αποκλείει το γεγονός να μεταφέρθηκε εκεί η γυναίκα μετά τον θάνατό της πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός έφερε ρούχα. Στο ένα πόδι είχε παπούτσι, ενώ το άλλο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση χωρίς το κορδόνι του. Πάνω της βρέθηκε μία κάλτσα που χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδιο πουγκί, περιέχοντας μικρό χρηματικό ποσό. Η φούστα και το παντελόνι που φορούσε δεν βρέθηκαν εκεί. Ήταν τα ρούχα που εντόπισε ο βοσκός τακτοποιημένα σε άλλο σημείο του βουνού 3 μήνες μετά γεγονός, που προκαλεί ερωτήματα.

Το ταγάρι που είχε μαζί της δεν βρέθηκε στην σπηλιά. Ήταν αυτό που κάποιοι άφησαν στην αυλή του σπιτιού της τρία χρόνια μετά.

Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο, ούτε ευρήματα ενδεικτικά τραυματισμού από πυροβόλο όπλο. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να δέχθηκε χτύπημα σε ζωτικά όργανα ή μαλακά σημεία του σώματος, χωρίς να επηρεαστούν τα οστά.

Υπάρχει ένα κάταγμα στο δεξί χέρι λίγο πάνω από τον καρπό. Κρίνεται αναγκαία ανθρωπολογική εργαστηριακή επανεξέταση των ευρημάτων προκειμένου να φανεί αν αυτό το κάταγμα είναι περιθανάτιο, προθανάτιο ή αν πρόκειται για φθορά που ενδεχομένως προκάλεσαν τρωκτικά μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

«Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της»

Ο πρώην πρόεδρος του μικρού χωριού Ρευματιά, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε για την τροπή που πήρε η υπόθεση της άτυχης Αμαλίας Νικολοπούλου.

«Τουλάχιστον βρέθηκαν τα οστά της… Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αγωνίας και αδιάκοπης αναζήτησης. Κανείς όμως δεν μπορεί ακόμη να πει με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ περίεργο να εντοπίζονται εδώ. Η περιοχή είναι εξαιρετικά δύσβατη· εμείς χρειαστήκαμε δύο ώρες για να φτάσουμε. Σκεφτείτε πόσο αδύνατο θα ήταν αυτό για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Μεγάλο μπέρδεμα».

«Αλλού βρέθηκαν τα ρούχα της, αλλού το ταγάρι της και αλλού η ίδια. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ο κυνηγός που ειδοποίησε την Αστυνομία εντόπισε το σημείο. Εμείς έχουμε ψάξει σπιθαμή προς σπιθαμή εδώ πάνω και δεν είχαμε δει ποτέ αυτήν την τρύπα. Δεν αποκλείεται κάποιος να τη μετέφερε εκεί. Όλα είναι πιθανά» ανέφερε, λίγα μόλις μέτρα από το σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων όπου εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

Ανακουφισμένος, όσο μπορεί να είναι κανείς σε μία τέτοια στιγμή, εμφανίστηκε και ο ανιψιός της Αμαλίας, ο οποίος μίλησε με μία συγκρατημένη δύναμη.

«Λέμε τουλάχιστον ότι βρέθηκε… Αν ήταν ακόμη αγνοούμενη, δεν θα βρίσκαμε ποτέ γαλήνη. Θα ψάχναμε μια ζωή να μάθουμε πού χάθηκε η γυναίκα. Πιστεύω όμως ότι η Αστυνομία γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που εντόπισε τα οστά… και ίσως εκείνος μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουμε».