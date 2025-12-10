Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο και του πήρε 8.200 ευρώ

Δεν έχει προηγούμενο ο εφιάλτης που ζούσε ένας 12χρονος στην Αμαλιάδα, καθώς έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 14χρονο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 14χρονος, μαθητής Γυμνασίου στην Αμαλιάδα, φέρεται να εκβίαζε για εβδομάδες το 12χρονο συμμαθητή του. Πέρα από τον εκβιασμό τον απειλούσε ότι θα τον χτυπήσει και τον εξανάγκαζε να του παραδίδει χρηματικά ποσά.

Οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του – μέσα από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το σοκαριστικό ποσό των… 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπως αναφέρει το patrisnews.gr. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος.