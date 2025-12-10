Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο και του πήρε 8.200 ευρώ

Οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του
Μαθητής που έχει δεχτεί bullying
Μαθητής που έχει δεχτεί bullying / istock

Δεν έχει προηγούμενο ο εφιάλτης που ζούσε ένας 12χρονος στην Αμαλιάδα, καθώς έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 14χρονο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 14χρονος, μαθητής Γυμνασίου στην Αμαλιάδα, φέρεται να εκβίαζε για εβδομάδες το 12χρονο συμμαθητή του. Πέρα από τον εκβιασμό τον απειλούσε ότι θα τον χτυπήσει και τον εξανάγκαζε να του παραδίδει χρηματικά ποσά.

Οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του – μέσα από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το σοκαριστικό ποσό των… 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπως αναφέρει το patrisnews.gr. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
104
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένταση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών με χρήση χημικών πριν τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου - Έφυγαν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου
Με τα πόδια κατευθύνονται στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου οι αγρότες έχοντας μαζί τους γυναίκες και παιδιά - Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο - Αγρότης χτύπησε με μαγκούρα αστυνομικό
Μπλόκα αγροτών
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
81
Χριστούγεννα 2025: Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων
Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά περιλαμβάνει μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Χριστούγεννα
Newsit logo
Newsit logo