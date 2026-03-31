Αμπελόκηποι: Δεκάδες κοτόπουλα, πτηνά και κατσίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτροφή

Παράνομη εκτροφή ζώων αποκαλύφθηκε σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελόκηπους, όπου φιλοξενούνταν κοτόπουλα, πτηνά, κατσίκες και ερίφια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων από το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους ξεκίνησε άμεσα μετά από παρέμβαση του δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, το Τμήμα Αστικής Πανίδας ενημερώθηκε σήμερα το μεσημέρι (31.03.2026) για την καταγγελία που αφορούσε παράνομη εκτροφή σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Μετά από εντολή του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Παράλληλα, στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά μεταφέρθηκαν στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους για πιθανές ασθένειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους.

Η αρχική καταγγελία και η ταχεία αντίδραση των αρμόδιων φορέων αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της αστικής πανίδας και της τήρησης των κανόνων ευζωίας.