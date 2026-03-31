Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Δεκάδες κοτόπουλα, πτηνά και κατσίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτροφή

Παράνομη εκτροφή ζώων αποκαλύφθηκε σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελόκηπους, όπου φιλοξενούνταν κοτόπουλα, πτηνά, κατσίκες και ερίφια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων από το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους ξεκίνησε άμεσα μετά από παρέμβαση του δήμου Αθηναίων και των αρμόδιων υπηρεσιών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, το Τμήμα Αστικής Πανίδας ενημερώθηκε σήμερα το μεσημέρι (31.03.2026) για την καταγγελία που αφορούσε παράνομη εκτροφή σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Μετά από εντολή του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Παράλληλα, στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά μεταφέρθηκαν στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους για πιθανές ασθένειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους.

Η αρχική καταγγελία και η ταχεία αντίδραση των αρμόδιων φορέων αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της αστικής πανίδας και της τήρησης των κανόνων ευζωίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Σε συναγερμό η χώρα για την «ακραία βροχόπτωση» που φέρνει η κακοκαιρία «Erminio» - Πού και πότε θα «χτυπήσει» και οι προβλέψεις για την Αττική
Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα δυσκολέψουν ιδιαίτερα την κατάσταση - «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη»
Κακοκαιρία
Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε όλη τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρός
«Έκλεψε 695 ευρώ και επέστρεψε 700» λέει το θύμα ληστείας για τον 55χρονο στο Αγρίνιο που εξομολογήθηκε σε ιερέα και γύρισε τα χρήματα
«Ο 55χρονος έχει έναν φούρνο αυτός τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του» λέει ο άνδρας που έπεσε θύμα ληστείας
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo