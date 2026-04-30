Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Έφοδος σε παράνομο γηροκομείο – 4 ηλικιωμένες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης
Εικόνες αδιανόητης ντροπής, εγκατάλειψης, εξαθλίωσης και άθλιες υγειονομικές συνθήκες αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν μικτό κλιμάκιο αρχών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο.

Οι αρχές επιχείρησαν στο παράνομο γηροκομείο στους Αμπελοκήπους μετά από κατεπείγουσα πληροφορία. Με τη βοήθεια κλειδαρά κατάφεραν και μπήκαν στο διαμέρισμα. Η δυσοσμία ήταν έντονη και βρέθηκαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε ξεχωριστά δωμάτια, μέσα σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν ούτε κατ’ ελάχιστον την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωσή τους.

Στο ίδιο διαμέρισμα ζούσαν τέσσερις σκύλοι και μία γάτα. Η άσχημη μυρωδιά στο διαμέρισμα παρέπεμπε σε ζώα, έντονη ρυπαρότητα στην κουζίνα, ληγμένα τρόφιμα, ζωοτροφές δίπλα σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, μπολ με κατεψυγμένο φαγητό αμφίβολης ποιότητας.

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία για την κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών. Μία εξ αυτών έπασχε από άνοια χωρίς καταγεγραμμένη φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε εικόνα υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους, με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς και ο Ευαγγελισμός, ενώ μία ακόμη ηλικιωμένη διακομίστηκε από τους οικείους της στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ενοικιάστρια του διαμερίσματος δεν διέθετε βασικά στοιχεία για τη λειτουργία του γηροκομείου. Δεν υπήρχαν ταυτοποιητικά έγγραφα για τις φιλοξενούμενες, ούτε οργανωμένο αρχείο φαρμακευτικών αγωγών, ούτε καν εγκεκριμένο διαιτολόγιο. Παράλληλα, προέκυψε ότι ηλικιωμένη είχε τοποθετηθεί στον χώρο μέσω αγγελίας, με κόστος 650 ευρώ τον μήνα, ενώ η ίδια φέρεται να δήλωνε ότι υπεκμισθώνει δωμάτια έναντι μόλις 50 ευρώ.

«Μηδενική ανοχή σε όσους παίζουν με την αξιοπρέπεια και τη ζωή των ηλικιωμένων», διαμήνυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως «όσοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους συμπολίτες μας, είναι αυτονόητο ότι θα βρίσκουν απέναντί τους τον νόμο».

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με στόχο να μπει τέλος σε παράτυπες δομές που λειτουργούν στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην άμεση αναστολή λειτουργίας του παράνομου γηροκομείου.

