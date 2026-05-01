Αρτέμιδα: Βίντεο – ντοκουμέντο από κλοπή ΑΤΜ, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ οι Αρχές έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό και το αναλύουν σε μία προσπάθεια να τους ταυτοποιήσουν
Έκλεψαν ΑΤΜ από σούπερ μάρκετ της Αρτέμιδας / πηγή φωτογραφίας MEGA

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στην Αρτέμιδα Αττικής. Άγνωστοι δράστες «σήκωσαν» ΑΤΜ από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν.

Η κινηματογραφική αρπαγή ενός ολόκληρου ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στην Αρτέμιδα έγινε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026).

Οι δράστες το ξήλωσαν, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται το τι συμβαίνει λίγα λεπτά αφότου οι άγνωστοι έχουν ξηλώσει το ΑΤΜ από κεντρική λεωφόρο στην Αρτέμιδα και προσπαθούν να διαφύγουν.

Ένα αυτοκίνητο προπορεύεται και στη συνέχεια ακολουθεί το αγροτικό, πάνω στο οποίο είναι ολόκληρο το ΑΤΜ.

Οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν, όπως καταγράφεται και στο βίντεο, από χωματόδρομο και από στενούς δρόμους, σε μία προσπάθεια να μη γίνουν αντιληπτοί και να μην καταγραφούν και από κάμερες ασφαλείας.

Οι δράστες έδεσαν το ΑΤΜ στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το τράβηξαν, το έσυραν και στη συνέχεια φαίνονται τα σημάδια και στον δρόμο.

Εξετάζεται η εμπλοκή του ΙΧ που φαίνεται και στο βίντεο, αλλά και μίας μοτοσικλέτας.

 

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ οι Αρχές έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό και το αναλύουν σε μία προσπάθεια να τους ταυτοποιήσουν.

Βραχυκύκλωμα «βλέπουν» οι ερευνητές ως αιτία της φωτιάς στο Ίλιον - «Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»
«Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
Πυρκαγιά σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής
Βίντεο ντοκουμέντο από το ένοπλο επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - «Θα δεις» είπε ο 23χρονος στον «πορτιέρη» που νοσηλεύεται
Στα πλάνα καταγράφονται οι τρεις νεαροί, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο με πιστόλια και μαχαίρι στα χέρια, να ανταλλάσσουν κουβέντες με τον τραυματία και ακόμη ένα άτομο
