Αρτέμιδα: Βίντεο – ντοκουμέντο από κλοπή ΑΤΜ, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εξαφανίστηκαν

Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στην Αρτέμιδα Αττικής. Άγνωστοι δράστες «σήκωσαν» ΑΤΜ από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν.

Η κινηματογραφική αρπαγή ενός ολόκληρου ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στην Αρτέμιδα έγινε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026).

Οι δράστες το ξήλωσαν, το φόρτωσαν σε καρότσα αγροτικού και εξαφανίστηκαν.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται το τι συμβαίνει λίγα λεπτά αφότου οι άγνωστοι έχουν ξηλώσει το ΑΤΜ από κεντρική λεωφόρο στην Αρτέμιδα και προσπαθούν να διαφύγουν.

Ένα αυτοκίνητο προπορεύεται και στη συνέχεια ακολουθεί το αγροτικό, πάνω στο οποίο είναι ολόκληρο το ΑΤΜ.

Οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν, όπως καταγράφεται και στο βίντεο, από χωματόδρομο και από στενούς δρόμους, σε μία προσπάθεια να μη γίνουν αντιληπτοί και να μην καταγραφούν και από κάμερες ασφαλείας.

Οι δράστες έδεσαν το ΑΤΜ στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το τράβηξαν, το έσυραν και στη συνέχεια φαίνονται τα σημάδια και στον δρόμο.

Εξετάζεται η εμπλοκή του ΙΧ που φαίνεται και στο βίντεο, αλλά και μίας μοτοσικλέτας.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ οι Αρχές έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό και το αναλύουν σε μία προσπάθεια να τους ταυτοποιήσουν.