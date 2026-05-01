ΥΠΕΞ για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»: Αναχωρούν σταδιακά από την Κρήτη οι ακτιβιστές – Πρώτες βοήθειες σε 31 ανθρώπους

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής»
«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Παρασκευής (1/5/26).

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εξωτερικών «από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα».

 «Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής», προσθέτει το ΥΠΕΞ.

Και καταλήγει:

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
72
64
60
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βραχυκύκλωμα «βλέπουν» οι ερευνητές ως αιτία της φωτιάς στο Ίλιον - «Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»
«Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
Πυρκαγιά σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής
Βίντεο ντοκουμέντο από το ένοπλο επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο - «Θα δεις» είπε ο 23χρονος στον «πορτιέρη» που νοσηλεύεται
Στα πλάνα καταγράφονται οι τρεις νεαροί, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο με πιστόλια και μαχαίρι στα χέρια, να ανταλλάσσουν κουβέντες με τον τραυματία και ακόμη ένα άτομο
Κρήτη
