AMPHIBIAN: Από τον Έβρο στη Γαύδο – Το ανθρώπινο σώμα γίνεται ζωντανό εργαστήριο σε ένα πρωτοφανές ταξίδι στην Ελλάδα

Όμως το AMPHIBIAN δεν σχεδιάστηκε ως ακόμη μία δοκιμασία ακραίας αντοχής και ούτε ως μια απλή προσπάθεια επίτευξης ενός ρεκόρ. Η μεγάλη διαδρομή λειτουργεί ως το πεδίο μέσα στο οποίο θα μελετηθεί, σε πραγματικές συνθήκες, τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό όταν καλείται να προσαρμόζεται συνεχώς.

Για 12 επιχειρησιακές ημέρες θα διασχίσει και τις 13 περιφέρειες της χώρας, εναλλάσσοντας πέντε διαφορετικά αθλήματα: ποδηλασία, κολύμβηση, ορειβασία, τρέξιμο και ιστιοπλοΐα. Δίπλα του θα βρίσκεται μια διεπιστημονική ομάδα από επιστήμονες, γιατρούς, τεχνολόγους, αθλητές και εξειδικευμένους συνεργάτες πεδίου.

Από το Ορμένιο, στο βορειότερο άκρο της χώρας, έως τη Γαύδο, το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, ο γιατρός, ερευνητής και αθλητής αντοχής Γιώργος Τσιάνος θα επιχειρήσει μια διαδρομή που ενώνει γεωγραφία, αθλητισμό, επιστήμη και τεχνολογία.

Tα περισσότερα ταξίδια που σε χιλιόμετρα, όμως υπάρχουν και εκείνα που μετρούνται σε ανθρώπινα όρια. Το AMPHIBIAN επιχειρεί να συνδυάσει και τα δύο, μετατρέποντας μια πρωτόγνωρη διάσχιση της Ελλάδας σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πεδίο έρευνας για το ανθρώπινο σώμα.

Αυτή ακριβώς η μεταβολή είναι που μετατρέπει τη διαδρομή σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο: ο οργανισμός δεν εξετάζεται σε ένα ελεγχόμενο εργαστήριο, αλλά μέσα στην πραγματικότητα, με όλους τους απρόβλεπτους παράγοντες που αυτή περιλαμβάνει.

Η διαφορετική φύση κάθε αθλήματος δημιουργεί και διαφορετικές απαιτήσεις. Άλλες είναι οι συνθήκες κατά την ανάβαση σε ένα βουνό, άλλες μέσα στο νερό και άλλες πάνω σε ένα ποδήλατο ή σε ένα ιστιοπλοϊκό. Θερμοκρασίες, υψόμετρο, άνεμος, έδαφος, διάρκεια της προσπάθειας και χρόνος αποκατάστασης αλλάζουν διαρκώς.

Κατά τη διάρκεια της διάσχισης θα καταγράφονται παράμετροι που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία, τη θερμορύθμιση, την οξυγόνωση, τη γλυκαιμική δυναμική, την κίνηση, την κόπωση και την αποκατάσταση.

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.

Όταν η τεχνολογία ακολουθεί τον αθλητή στο πεδίο

Στο AMPHIBIAN η τεχνολογία έχει εξίσου κεντρικό ρόλο. Φορετοί αισθητήρες, smart garments, συστήματα GPS, περιβαλλοντικές μετρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και τον συνδυασμό δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο ποια δεδομένα μπορεί να δώσει το ανθρώπινο σώμα. Το εγχείρημα διερευνά παράλληλα εάν αυτά μπορούν να μεταδοθούν, να αποθηκευτούν, να οπτικοποιηθούν και να ερμηνευθούν αξιόπιστα σε πραγματικό χρόνο ακόμη και όταν οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ιδανικές είναι.

Νερό, συνεχής κίνηση, μεταβολές του καιρού, δύσβατα εδάφη και ασταθής συνδεσιμότητα μετατρέπουν ουσιαστικά το AMPHIBIAN σε μια δοκιμή τεχνολογίας εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιστημονική καταγραφή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων αποτελεί επίσης βασικό μέρος του εγχειρήματος, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, Β΄ Φάση».

Δύο διαδρομές που εξελίσσονται ταυτόχρονα

Στο AMPHIBIAN υπάρχουν ουσιαστικά δύο παράλληλες διαδρομές.

Η πρώτη είναι αυτή που φαίνεται στον χάρτη: από τον Έβρο έως τη Γαύδο, μέσα από διαφορετικά τοπία της Ελλάδας, βουνά, δρόμους και θάλασσες.

Η δεύτερη δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Είναι η διαδρομή που ακολουθεί το ίδιο το ανθρώπινο σώμα: η μεταβολή των καρδιακών παλμών, η αναπνοή, η θερμοκρασία, η κόπωση που συσσωρεύεται, η διαδικασία της αποκατάστασης και η προσαρμογή στην επόμενη μορφή προσπάθειας.

Και αυτή τη δεύτερη διαδρομή θα μπορεί να παρακολουθεί και το κοινό διαδικτυακά μέσα από το amphibian.online, βλέποντας όχι μόνο πού βρίσκεται κάθε στιγμή η αποστολή, αλλά και πώς ανταποκρίνεται ο ανθρώπινος οργανισμός.

Έτσι, δεδομένα που συνήθως μένουν μέσα σε επιστημονικές μελέτες και εργαστήρια μετατρέπονται σε γνώση προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ο άνθρωπος πίσω από το εγχείρημα

Για τον Γιώργο Τσιάνο, πάντως, η συνάντηση της ακραίας ανθρώπινης προσπάθειας με την επιστήμη δεν είναι κάτι καινούργιο.

Η διαδρομή του κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα στην ιατρική, την ανθρώπινη φυσιολογία, την έρευνα και τον αθλητισμό αντοχής. Σπούδασε ανθρώπινη φυσιολογία στο Berkeley και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College London, εστιάζοντας στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακολούθησε διδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Την ίδια στιγμή, η αθλητική του πορεία τον έχει οδηγήσει σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του πλανήτη.

Το 2000 διέσχισε κολυμπώντας τη Μάγχη, το 2004 βρέθηκε στην κορυφή του Έβερεστ στο πλαίσιο της πρώτης επιτυχημένης ελληνικής ορειβατικής αποστολής, ενώ το 2011 κολύμπησε ασταμάτητα 101 χιλιόμετρα από την Πελοπόννησο έως τις ακτές των Χανίων.

Το 2015 ολοκλήρωσε τον Marathon des Sables, έναν υπερμαραθώνιο 250 χιλιομέτρων στη Σαχάρα, ενώ το 2023, στο πλαίσιο ιατρικής αποστολής στην Ανταρκτική, κολύμπησε στα παγωμένα νερά του Νότιου Ωκεανού, καταγράφοντας παράλληλα επιστημονικά δεδομένα για τις αντιδράσεις του οργανισμού στις ακραίες συνθήκες.

Η Μάγχη, το Έβερεστ και ο Marathon des Sables τον έκαναν παράλληλα τον πρώτο άνθρωπο που ολοκλήρωσε το εγχείρημα «Ice Water Fire», συνδυάζοντας τρεις εντελώς διαφορετικές δοκιμασίες σε νερό, πάγο και έρημο.

Πολύ περισσότερο από μια αθλητική πρόκληση

Όλες αυτές οι εμπειρίες συναντώνται τώρα σε μία διαδρομή μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Το ερώτημα αυτή τη φορά δεν είναι απλώς πόσα χιλιόμετρα μπορεί να διανύσει ένας άνθρωπος ή πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τα όρια της αντοχής του. Είναι τι μπορούμε να μάθουμε παρακολουθώντας αυτά τα όρια.

Μέσα από το AMPHIBIAN, η ομάδα θα επιχειρήσει να κατανοήσει καλύτερα πώς ο οργανισμός ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται όταν το περιβάλλον, το είδος της προσπάθειας και οι απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς.

Η γνώση αυτή μπορεί να έχει εφαρμογές από τη μελέτη της ανθρώπινης απόδοσης και την επιχειρησιακή ασφάλεια έως την απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες.

Και κάπως έτσι, η απόσταση ανάμεσα στο Ορμένιο και τη Γαύδο παύει να είναι απλώς μία γραμμή πάνω στον χάρτη. Γίνεται μια διαδρομή μέσα στην ανθρώπινη φυσιολογία – και μια προσπάθεια να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν του ζητάμε να συνεχίσει εκεί όπου οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς.

Mπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την αθλητική διαδρομή από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, αλλά και τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκειά της: πώς επηρεάζονται η καρδιακή και

αναπνευστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η γλυκαιμική δυναμική, η κόπωση, η αποκατάσταση

και η ικανότητα συνέχισης υπό επαναλαμβανόμενο φορτίο στο https://amphibian.online