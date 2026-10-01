Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για τους αστυνομικούς μετά την καταγγελία του Τikoker – Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι αλληλομηνύσεις

Συλλήψεις αλλά και ΕΔΕ προκάλεσε η κινηματογραφική καταδίωξη του TikToker «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος επιμένει πως οι αστυνομικοί δεν άναψαν φάρο, ούτε έκαναν σήμα για να σταματήσει, με τις αρχές να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς.

Η καταδίωξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (30.09.2026) στη Θεσσαλονίκη και έγινε γνωστή από βίντεο που ανέβασε ο TikToker. Στα πλάνα φαίνεται σε σύγχυση να περιγράφει το περιστατικό, καταγγέλλοντας πως οι αστυνομικοί δεν γνωστοποίησαν ποτέ την πρόθεσή τους να ελέγξουν το αυτοκίνητο ενώ στο τέλος κατέληξαν να του σπάσουν με λοστό το όχημα.

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Προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να συλληφθούν 2 αστυνομικοί. Με τη σειρά τους οι αστυνομικοί έκαναν μήνυση στον TikToker και συνελήφθη. Σύμφωνα με την πλευρά της ΕΛΑΣ, ο «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα μετά τα διόδια της Ανάληψης, μπαίνοντας στην πόλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λόγω της σοβαρής καταγγελίας, έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ σε βάρος των αστυνομικών.

Οι αλληλοκατηγορίες

Όπως αναφέρει η πλευρά των αστυνομικών, ο TikToker δεν υπάκουσε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για τον ελέγξουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταδίωξη.

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Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι άνδρες της ΕΛΑΣ, έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά για να τον βγάλουν, αλλά η αστυνομία απαντά ότι είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Ο ίδιος καταγγέλλει πως από τα θραύσματα του τζαμιού, τραυματίστηκε ελαφρά.

Στα βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok ανακοίνωσε πως προχώρησε σε μήνυση, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.

Ο TikToker κατάθεσε μήνυμα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση καθήκοντος, ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση ενώ με τη σειρά τους οι αστυνομικοί απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση.