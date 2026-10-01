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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε «τρύπα» που άνοιξε στον δρόμο λόγω καθίζησης – Στο νοσοκομείο οι δύο επιβάτες του

Η ζωή του ζευγαριού δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά, όπως είναι φυσικό, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ
Κακοκαιρία στην Κρήτη
Υποχώρησε το οδόστρωμα και «κατάπιε» αυτοκίνητο στον Μυλοπόταμο / neakriti.gr
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Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στα Ζωνιανά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε «τρύπα» που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη το πρωί της Πέμπτης (1.10.26).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν εξαιτίας της καθίζησης του δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις το οδόστρωμα υποχώρησε εντελώς την ώρα που περνούσε το όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι οικείοι τους, με τον γιο του ζευγαριού να παραλαμβάνει τους γονείς του και να τους μεταφέρει προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά το σοκ που υπέστησαν από την αιφνίδια πτώση.

Στο σημείο επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση για τη σήμανση του δρόμου και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές και καθιζήσεις.

«Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει πολύ δυνατά τον δήμο μας, ιδιαίτερα τον ορεινό όγκο. Έχουν κατέβει τα ρυάκια με φερτά υλικά. Στο Δισκούρι, υπερχείλισε το ρέμα, το οποίο και παρέσυρε τα υλικά που ήταν εκατέρωθεν της γέφυρας, όπου και έπεσε το αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου, Σήφης Βούκαλης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

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