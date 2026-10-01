Κουνάβι προκάλεσε μπλακάουτ στις Σέρρες

Ένα κουνάβι κατάφερε και τρύπωσε στον υποσταθμό υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή του Σκουτάρεως, με αποτέλεσμα να βυθίσει στο σκοτάδι για μία ώρα τις Σέρρες και ορισμένες περιοχές του Δήμου.

Το απίστευτο περιστατικό με το κουνάβι συνέβη το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) στις Σέρρες, γύρω στις 05:00. Το μικρό τετράποδο κατάφερε να τρυπώσει στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού. Κινούμενο ανάμεσα στα ευαίσθητα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα, ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ακαριαίο βραχυκύκλωμα και να χάσει τη ζωή του.

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Η ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση έθεσε αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να «πέσουν» γραμμές ηλεκτροδότησης που ηλεκτροδοτούν το κεντροδυτικό τμήμα της πόλης και χωριά του Δήμου.

Τα συστήματα ασφαλείας του δικτύου ενεργοποιήθηκαν αμέσως και σήμανε συναγερμός στο κέντρο ελέγχου. Συνεργεία τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να εντοπίσουν την εστία του προβλήματος.

Αφού απομάκρυναν το άτυχο ζώο και πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για τυχόν περαιτέρω ζημιές στον εξοπλισμό, ξεκίνησαν τη σταδιακή επαναφορά του ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στις 06:15 το πρωί, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των πολιτών σε περίπου μία ώρα.