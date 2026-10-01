Ελλάδα

Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την διαπόμπευση 52χρονης – Ταυτοποιήθηκε 36χρονη, αναζητείται ένας άνδρας

Ο εφιάλτης της 52χρονης, που είδε την προσωπικότητά της να καταρρακώνεται, ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο
Άνδρας αφήνει φέιγ βολάν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στο Ηράκλειο με τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας
Άνδρας αφήνει φέιγ βολάν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στο Ηράκλειο με τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας / πηγή φωτογραφίας MEGA
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Μια γυναίκα φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την διαπόμπευση μιας 52χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης και η αιτία είναι η ερωτική αντιζηλία.

Για την διαπόμπευση στο Ηράκλειο της Κρήτης αναζητείται από την αστυνομία μια 36χρονη, η οποία μαζί με έναν άγνωστο άνδρα, τοποθετούσαν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή της Καινούργιας Πόρτας, κλειστούς φακέλους, που περιείχαν φωτογραφίες και πλήρη προσωπικά στοιχεία του θύματος, με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Η αλήθεια είναι ότι ο εφιάλτης της 52χρονης, που είδε την προσωπικότητά της να καταρρακώνεται, ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η 36χρονη, φέρεται να έστελνε απρεπές υλικό, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο φιλικό και στο επαγγελματικό της περιβάλλον!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ερωτική αντιζηλία, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής, περισσότερα στοιχεία γνωστά.

Η αστυνομία εξετάζει το οπτικό υλικό από την περιοχή της Καινούριας Πόρτας με την 36χρονη … εν πλήρη δράσει, και είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί και ο άνδρας ο οποίος τη βοήθησε.

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