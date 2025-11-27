Ελλάδα

Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας στο Σύνταγμα – Υπό βροχή οι εκδηλώσεις

Παρά το βροχερό σκηνικό, ο κόσμος παραμένει με ομπρέλες στο Σύνταγμα, περιμένοντας τη στιγμή που ο δήμαρχος θα ανάψει το δέντρο
Κλαούντιο Σούμπασι

Ένα καταπράσινο έλατο ύψους 19 μέτρων από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας, που άναψε το βράδυ της Πέμπτης (27/11/25) στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος.

Κόκκινες και χρυσές μπάλες, εντυπωσιακά στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη ζεστή, χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο έλατο, τοποθετήθηκαν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα άναψε απόψε, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Υπό βροχή οι εκδηλώσεις

Η γιορτή για το άναμμα του δέντρου στο Σύνταγμα ξεκίνησε στις 17.00 το απόγευμα και παρά τη βροχή που έπεφτε, ο κόσμος άνοιξε τις ομπρέλες του, περιμένοντας υπομονετικά να δει από κοντά τη στιγμή που ο δήμαρχος θα ανάψει το δέντρο. 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Οι εκδηλώσεις άρχισαν με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού στις 18.00, έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή για ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show ενώ παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η εκδήλωση γίνεται με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι πραγματικά συμμετοχική και προσβάσιμη σε όλες και όλους.

