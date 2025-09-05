Αναστάτωση στον Κηφισό: 60χρονος απειλεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από γέφυρα

Λήξη συναγερμού για τον πανικό που προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (05.09.2025) στον Κηφισό, όταν άνδρας απείλησε πως θα πέσει από γέφυρα για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 60χρονος βγήκε στην άκρη γέφυρας στο τέρμα του Κηφισού, στο ύψος του Νέου Φαλήρου με τους περαστικούς να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να καλούν τις αρχές για να σπεύσουν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί αλλά και ειδικός διαπραγματευτής ώστε να ηρεμήσoυν τον 60χρονο άνδρα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Μετά από λίγα λεπτά διαπραγματεύσεων, ο 60χρονος κατέβηκε από τη γέφυρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το τι είναι αυτό που οδήγησε τον 60χρονο σε αυτήν την πράξη.

Το σημείο αποκλείστηκε προσωρινά από την αστυνομία.