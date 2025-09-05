Ελλάδα

Αναστάτωση στον Κηφισό: 60χρονος απειλεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από γέφυρα

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί αλλά και ειδικός διαπραγματευτής με σκοπό να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα
Αναστάτωση στον Κηφισό: 60χρονος απειλεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από γέφυρα

Λήξη συναγερμού για τον πανικό που προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (05.09.2025) στον Κηφισό, όταν άνδρας απείλησε πως θα πέσει από γέφυρα για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 60χρονος βγήκε στην άκρη γέφυρας στο τέρμα του Κηφισού, στο ύψος του Νέου Φαλήρου με τους περαστικούς να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και να καλούν τις αρχές για να σπεύσουν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί αλλά και ειδικός διαπραγματευτής ώστε να ηρεμήσoυν τον 60χρονο άνδρα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Μετά από λίγα λεπτά διαπραγματεύσεων, ο 60χρονος κατέβηκε από τη γέφυρα.

Άνδρας

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το τι είναι αυτό που οδήγησε τον 60χρονο σε αυτήν την πράξη.

Το σημείο αποκλείστηκε προσωρινά από την αστυνομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
10 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι - Ξηλώθηκαν καλώδια παράνομης ηλεκτροδότησης
Μετά από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καταγραφικό μηχάνημα μαζί με 13 κάμερες, μαχαίρι καθώς και εξάρτημα που χρησιμοποιείται για κλοπές αυτοκινήτων
Αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι
Επιχείρηση – «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε πάνω από 100 μαγαζιά στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα πρώτα «λουκέτα»
Έχουν προγραμματιστεί κυρώσεις σε 102 καταστήματα - Το 40% με 50% των επιχειρηματιών βγάζουν τραπεζοκαθίσματα χωρίς αδείας ή χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο από τον επιτρεπόμενο
Λουκέτο
1
Newsit logo
Newsit logo