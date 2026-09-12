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Ελλάδα

Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Αγία Σοφία» 5χρονος – Τραυματίστηκε σε πισίνα

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία τραυματισμού του
Πισίνα σε ξενοδοχείο
Πισίνα σε ξενοδοχείο / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Ανάβυσσο όταν ένας 5χρονος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου το μεσημέρι του Σαββάτου (12.09.2026).

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία τραυματισμού του.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το παιδάκι ήταν στην Ανάβυσσο με τους γονείς του για διακοπές.

Φαίνεται πως το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και έπεσε στην πισίνα.

Κλήθηκε ασθενοφόρο και παρέλαβε το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί στο Παίδων Αγία Σοφία έκριναν απαραίτητο να διασωληνωθεί και αυτή την στιγμή είναι διασωληνωμένο. Δεν φέρει τραύματα αλλά είναι από την εισροφηση του νερού» τόνισε ο κύριος Γιαννάκος.

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