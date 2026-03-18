Ελλάδα

Αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι η πτήση επαναπατρισμού για τους Έλληνες με τα κατοικίδιά τους

Η πτήση αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα περίπου στις 18:50 σήμερα το απόγευμα
Αεροπλάνο της AEGEAN / Eurokinissi

Πριν λίγο αναχώρησε (18/3/2026) από το Άμπου Ντάμπι η πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων που προγραμματίστηκε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για κατοικίδια και ιδιοκτήτες.

Το αεροσκάφος αναχώρησε πριν λίγη ώρα από το Άμπου Ντάμπι και η ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα περίπου στις 18:50 σήμερα το απόγευμα.

Η πτήση είχε αρχικά προγραμματιστεί για προχθές, Δευτέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, καθώς εκείνη την ώρα ένα drone χτύπησε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Στην πτήση βρίσκονται συνολικά 101 άτομα με 45 κατοικίδια, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα φιλοξενηθούν στην καμπίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo