Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ στους Αμπελόκηπους, καθώς άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από χώρο του ιδρύματος. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας – εικάζεται πως είναι γύρω στα 30, έχει ανέβει στο πρεβάζι του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ και απειλεί να πέσει στο κενό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να τον μεταπείσουν.

Ο άνδρας βρέθηκε νωρίτερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να νοσηλευτεί για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. 

