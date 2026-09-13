Ελλάδα

Ανδρέας Φουστάνος: «Δεν μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική» λέει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού ΙΣΑ

«Η ιατρική πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου είναι ανεξέλεγκτη» προειδοποιεί ο πλαστικός χειρουργός
Ο Ανδρέας Φουστάνος
Ο Ανδρέας Φουστάνος / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος μιλώντας το πρωί της Κυριακής (13.09.2026) στο ΕΡΤnews για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη λειτουργία των ιατρείων, τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Ο Ανδρέας Φουστάνος ως πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επέμεινε στο ότι δεν «μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική» και υπογράμμισε την ανάγκη να είναι οι ασθενείς ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη.

Ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν γιατροί που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες και τα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά και κάποιοι που τους παραβαίνουν, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη του ασθενούς είναι να αναζητά τον κατάλληλο γιατρό πριν από οποιαδήποτε θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση.

«Ο ασθενής πρέπει πριν κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη να ψάχνει και να βρίσκει τον κατάλληλο γιατρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πληροφόρηση που διακινείται μέσω του διαδικτύου, χαρακτηρίζοντάς την σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα οποιουδήποτε να δημοσιεύει και να προβάλλει ιατρικές απόψεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μπορεί να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση και να επηρεάσει ασθενείς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση για να αξιολογήσουν όσα διαβάζουν.

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ υποστήριξε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της παραπλανητικής ιατρικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο, ενώ ανέφερε ότι ο υφιστάμενος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι παλαιός και δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το διαδίκτυο.

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