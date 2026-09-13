Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής, σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

Τραγωδία στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής (13.09.2026) όταν στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα, Μαζί του ήταν και η δίδυμη αδελφή του, που βγήκε σώα από το τροχαίο.

Το θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο έγινε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

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Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η δίδυμη αδελφή του, σύμφωνα με το cretalive.gr, τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.