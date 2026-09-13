Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής, σώθηκε η δίδυμη αδελφή του

Μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα
ΠΑΓΝΗ
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χαλκιαδάκης Νίκος
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Τραγωδία στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής (13.09.2026) όταν στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα, Μαζί του ήταν και η δίδυμη αδελφή του, που βγήκε σώα από το τροχαίο.

Το θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο έγινε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η δίδυμη αδελφή του, σύμφωνα με το cretalive.gr, τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

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