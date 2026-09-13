Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πλασμαφαίρεση και σε ξενοδοχεία ήθελαν να κάνουν οι γιατροί μεταφέροντας τα μηχανήματα στις Κυκλάδες

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που έσβησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει προκειμένου να υποβληθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο σε πλασμαφαίρεση όμως την ώρα της διαδικασίας άφησε την τελευταία του πνοή προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα.

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Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η δράση των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το Star δύο γιατροί είχαν έρθει σε επαφή με ξενοδόχους για να μεταφέρουν τα μηχανήματά τους και να κάνουν τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης και σε νησιά, σε πελάτες με «γερά» πορτοφόλια.

Είναι γεγονός πάντως ότι οι δύο γιατροί έκαναν πολυτελή ζωή με διακοπές σε σκάφη σε κοσμικούς προορισμούς και πεντάστερα ξενοδοχεία. Εκεί ήθελαν να βρίσκονται τα καλοκαίρια μαζί με τα… μηχανήματά τους, ακόμη και αυτά της πλασμαφαίρεσης, που διαφήμιζαν.

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Οι δύο γιατροί τα καλοκαίρια αναζητούσαν συνεργασίες με πολυτελή ξενοδοχεία στις Κυκλάδες και σε δημοφιλείς προορισμούς. Σε αυτά τα μέρη το επώνυμο και οικονομικά ευκατάστατο πελατολόγιό τους. Τα γερά πορτοφόλια!

Το πλάνο τους ήταν να μεταφέρουν από το ιατρείο του Κολωνακίου τα συγκεκριμένα μηχανήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών και να συνεχίζουν εκεί τις «εξειδικευμένες» θεραπείες στα νησιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star υπεύθυνος ξενοδοχείου στην Αντίπαρο επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με το ζευγάρι των γιατρών για πιθανή συνεργασία, όμως τελικά δεν προχώρησε.

Και η Αντίπαρος δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Οι δύο γιατροί είχαν κάνει επαφές και με άλλα ξενοδοχεία σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, με τον ίδιο στόχο: να μπορούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα και οι θεραπείες να ταξιδεύουν μαζί με το πελατολόγιό τους, από το Κολωνάκι… στις Κυκλάδες.

Γιαννάκος: «Μιλάμε για κομπογιαννίτες»

Μιλώντας στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτήρισε το ιατρείο ψευτοκλινική και αποκάλυψε τι είδαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο Κολωνάκι.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι τέτοια ιατρεία ψευτοκλινικές λειτουργούν και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια. Όμως υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν και να τα κλείσουν. Νομίζω ότι όλοι από διαφημίσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ψευτοκλινικές οι οποίες προβαίνουν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν την υποδομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό, την πιστοποίηση και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», είπε αρχικά.

Στην συνέχεια πρόσθεσε… «Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη λειτουργία αυτών των ψευτοκλινικών, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστεί τώρα. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και έχει ξεκινήσει η κουβέντα και δεν πρέπει να χάνεται ένας άνθρωπος. Και φοβάμαι πολύ ότι μετά από ένα μήνα θα το έχουμε ξεχάσει όλοι», συνέχισε.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αποκάλυψε ότι οι διασώστες βρήκαν νεκρό τον Γιώργο Μαζωνάκη και έναν απινιδωτή χαλασμένο στα πόδια του τραγουδιστή. «Όταν οι διασώστες, οι οποίοι έφτασαν σε τέσσερα λεπτά στην ψευτοκλινική αυτή είδαν ότι ο Μαζωνάκης ήταν νεκρός και είχαν έναν απινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη. Πήγαν λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί και είδαν ότι υπήρχε καρδιακή ασυστολία, μυδρίαση, ήταν άοπνος, χωρίς αναπνοή, χωρίς σφυγμό. Προσπάθησαν και του έβαλαν το δικό μας απινιδωτή, ο οποίος δε λειτούργησε γιατί δεν είχε καθόλου καρδιακό ρυθμό. Ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Ο απινιδωτής, αν υπήρχε στοιχειώδης καρδιακός ρυθμός, θα λειτουργούσε. Αφού δε λειτουργούσε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Ταυτόχρονα, εμείς διαπιστώσαμε ότι είχε μια γάζα και βαμβάκι στο άλλο, στο αριστερό χέρι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ήταν σε διαδικασία η πλασμαφαίρεση και αφαίρεσαν τη δεύτερη πεταλούδα, τον φλεβοκαθετήρα, για να αποκρύψουν στοιχεία από την αστυνομία. Μιλάμε για κομπογιαννίτες, για εγκληματίες. Δεν συνόδευσαν καν τον ασθενή στο νοσοκομείο. Άρα μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους».

Μπαλάσκας: «Όλα τα στοιχεία είναι κατά τους»

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπαλάσκας στάθηκε στις έρευνες της αστυνομίας τονίζοντας ότι όλα τα στοιχεία εις βάρος των γιατρών.

«Ο κορμός από το ελληνικό FBI, από το ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI, το οποίο είναι διατάχθηκε με εισαγγελική εντολή, θα παραδοθεί στην εισαγγελία. Ο κορμός, λέμε δηλαδή τα κύρια και βασικά στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν την πλήρη και την απόλυτη ενοχή των δύο αυτών ανθρώπων. Όσον αφορά στη λειτουργία, όσον αφορά στα ψέματα που είπαν, όσον αφορά στον θάνατο του Μαζωνάκη και αν θα μπορούσε να είχε αυτό αποφευχθεί, σε κάθε περίπτωση λοιπόν, όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Υπάρχει ακόμα έρευνα για επιπλέον στοιχεία, τα οποία απλά θα εμπλουτίσουν, θα μπορούσα να πω, την δικογραφία και την προανάκριση.

Όσον αφορά όμως στην ενοχή τους, πλέον, όλος ο κύριος κορμός των στοιχείων θα κατατεθεί και είναι όλα στην πλάτη τους. Είναι όλα κατά τους. Ισχύει και αυτό που αναφέρεται μέσα και στην προανάκριση είναι η συγκάλυψη. Υπήρξαν πολλά στοιχεία συγκάλυψης, πρακτικής περισσότερο συγκάλυψης, διότι καθαρίστηκε το μηχάνημα. Η φωτογραφία η οποία σβήστηκε και ανακτήθηκε τον έχει με δύο φλεβοκαθετήρες παρακαλώ, οι οποίοι είναι κατακόκκινοι. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή το μηχάνημα είναι σε λειτουργία και είναι το αίμα του Μαζωνάκη. Το πελατολόγιο και τα αρχεία το σβησμένα.

Ο φάκελος του Μαζωνάκη όσον αφορά τις επισκέψεις του. Είναι δηλαδή όλα σε όλα. Να σας το πω σε αυτά τα βασικά. Το ντοκουμέντο που έφερε το MEGA στο φως, είναι επανάκτηση, δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία τα έχουν επανακτήσει με ηλεκτρονικό τρόπο από τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού FBI και την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών».