Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πήγαινε ανάποδα στην παραλιακή – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Μετά από έρευνες ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που εμφανίζεται σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή, από Βούλα προς Γλυφάδα.

Ο οδηγός που κινούνταν ανάποδα στη Γλυφάδα είναι ένας άνδρας 67 ετών, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.00 τα ξημερώματα, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Την τρελή πορεία κατέγραψε ένα διερχόμενο όχημα που τον είδε να κινείται ανάποδα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και εντοπίστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας Αττικής.

Η ψηφιακή έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη και έπειτα από την προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 67χρονου για επικίνδυνη οδήγηση. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στον Εισαγγελέα.