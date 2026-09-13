Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε είναι το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου θα φωτιστεί ο ουρανός από την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το «φεγγάρι της συγκομιδής».

Η κορύφωση του φεγγαριού αναμένεται στις 19:50 ώρα Ελλάδος, ενώ για τη θέαση της πανσελήνου δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός, πχ τηλεσκόπια ή κιάλια.

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Η εν λόγω πανσέληνος σηματοδοτείται και το τέλος του καλοκαιριού, καθώς και τη σταδιακή αρχή της φθινοπωρινής περιόδου.

Από πού πήρε το όνομά της η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνιση της συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών.

Το λαμπερό φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.

Ωστόσο εάν η εμφάνιση του συμπέσει με τη φθινοπωρινή ισημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού», κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φετινό έτος, καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει στην επόμενη πανσέληνο του μήνα Οκτωβρίου.