Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πώς λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης – Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι έφερε στο προσκήνιο την πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ο αγαπημένος τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η πλασμαφαίρεση που έγινε στον Γιώργο Μαζωνάκη σε απλό ιατρείο πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς θεωρείται μια πράξη υψηλής ακρίβειας και ιδιαίτερα σοβαρή.

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Η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων νευρολόγοι και αιματολόγοι. Χρησιμοποιείται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων συστηματικών, αυτοάνοσων και νευρολογικών παθήσεων, με κύριο σκοπό την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων που βρίσκονται στο πλάσμα του ασθενούς.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Σμαραγδή Μαρινάκη, διευθύντρια της Κλινικής Νεφρολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αναφέρθηκε στη διαδικασία μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Όπως εξήγησε, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης πραγματοποιείται μέσω ενός κλειστού συστήματος εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Στην αρχή αίμα του ασθενούς βγαίνει από το σώμα του μέσω ειδικής παροχεύτεσης και το βάζουν στο μηχάνημα. Μέσα σε αυτό γίνεται ο διαχωρισμός, κατά τον οποίο αφαιρείται το πλάσμα που περιέχει τα βεβαρημένα στοιχεία ή αντισώματα.

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Από εκεί μέσα από μια άλλη γραμμή από το ίδιο κύκλωμα επιστρέφεται στον ασθενή το κατάλληλο υγρό υποκατάστασης –το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα διαλύματα ή παράγωγα αίματος– μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει διάρκεια τρεις με 3,5 ώρες με τον ασθενή όλη αυτή την ώρα να παρακολουθείται στενά από το εξειδικευμένο προσωπικό. Στον χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει πλήρης ιατρικός εξοπλισμός, μια οθόνη παρακολούθησης ζωτικών σημείων, ενσωματωμένου απινιδωτή, καθώς και υλικά για το ενδεχόμενο ανάνηψης.

Η ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) θεωρείται απαραίτητη στον χώρο σε περίπτωση που υπάρξει κάποια επιπλοκή όπως αναφυλακτικές αντιδράσεις ή διαταραχές στην πίεση του ασθενούς.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η διενέργεια εξετάσεων από την πλευρά του ασθενή.