Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Με έντονη συννεφιά ξεκίνησε η σημερινή μέρα, καθώς από το πρωί της Τετάρτης (30.9.26) – όπως εξάλλου προέβλεπε η σημερινή πρόγνωση του καιρού – βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τα φαινόμενα φαίνεται πως θα ενταθούν επικίνδυνα με αποτέλεσμα η ΕΜΥ να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων για σήμερα.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ πρόκειται για κόκκινη προειδοποίηση, με ιδιαίτερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

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Κατά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή. Την ίδια σημειώνεται πως οι άνεμοι θα αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Δείτε την πορεία του καιρού στην εφαρμογή Windy:

Πιο συγκεκριμένα,

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Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).