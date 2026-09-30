Θεσσαλονίκη: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης που προκάλεσε την εκκένωση του κτιρίου.

Γύρω στις 10.20 το πρωί, άγνωστος τηλεφώνησε σε γραφείο των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας. ‘Αμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά δεν βρέθηκε κάποια βόμβα.

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Ο άγνωστος ισχυρίστηκε πως έχουν τοποθετηθεί 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ του Δικαστικού Μεγάρου.

Από τα μεγάφωνα του Μεγάρου δόθηκε εντολή προς όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο.

«Παρακαλώ εκκενώσετε το Δικαστικό Μέγαρο σύμφωνα με τις εντολές της ΕΛ.ΑΣ.», ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπως και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι έρευνες στο υπόγειο πάρκινγκ έδειξαν ότι δεν υπήρχε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.