Ανησυχία για την έξαρση της γρίπης: 400 παιδιά σε κάθε εφημερία στα Παίδων, το 1 στα 5 κάνει εισαγωγή

Ανησυχία προκαλεί η έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα με τη επιδημιολογική καμπύλη της τελευταίες εβδομάδες να έχει ανέβει επικίνδυνα.

Η γρίπη στη χώρα μας σύμφωνα με τους γιατρούς δεν κάνει διακρίσεις… Προσβάλλει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες, ενώ η πίεση στο σύστημα υγείας είναι ήδη εμφανής και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία Παίδων.

Η γρίπη μάλιστα, παρά την ανησυχητική της εικόνα δεν έχει φτάσει ακόμα στην πλήρη της έξαρση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στον Ιανουάριο, όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία.

Από την άλλη πλευρά, οι εμβολιασμοί μικρών και μεγάλων δεν βρίσκονται σε επίπεδα που να διασφαλίζουν την χαμηλή νοσηρότητα, την στιγμή μάλιστα που η υποπαραλλαγή Κ της γρίπης ΑΗ3Ν2, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.

Δείτε ποιά είναι η κλινική εικόνα της εποχική γρίπης αυτή τη στιγμή, όπως την μεταφέρει μιλώντας στο iatropedia.gr, ο γνωστός παιδίατρος Δρ. Σπύρος Μαζάνης.

Γρίπη: 400 παιδιά σε κάθε εφημερία στα Παίδων, το 1 στα 5 κάνει εισαγωγή

Η κατάσταση στις Εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων, αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία των παιδιάτρων αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Οι αριθμοί που παραθέτει ο Δρ. Μαζάνης είναι ενδεικτικοί: το 50% των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) που εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης, διαγιγνώσκονται τελικά με γρίπη.

«Η γρίπη η συγκεκριμένη χαρακτηρίζεται από πόνο στα κόκαλα, πόνο στο λαιμό και πυρετό φυσικά. Βλέπουμε ότι κάνουμε τα τεστ να βγαίνουν αρνητικά και μετά –επειδή είναι βαρύ το περιστατικό και πάει στο νοσοκομείο– κάνουν εκεί μοριακό τεστ (PCR) που είναι πιο εξειδικευμένο και δείχνει θετικό στη γρίπη Α»

Σε μια τυπική εφημερία μεγάλου νοσοκομείου Παίδων, όπως για παράδειγμα την περασμένη Πέμπτη 25/12, ανήμερα τα Χριστούγεννα, από τα 400 παιδιά που προσήλθαν στα Επείγοντα, τα 80 χρειάστηκαν εισαγωγή για νοσηλεία.

«Η διασπορά είναι τεράστια. Βλέπουμε ότι 1 στους 2 ασθενείς που μπαίνουν στο ιατρείο με πυρετό και καταρροή είναι θετικός στη γρίπη. Στα νοσοκομεία παίδων, το 20% των παιδιών που εξετάζονται στην εφημερία καταλήγει για νοσηλεία, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα των περιστατικών φέτος», τονίζει ο κ. Μαζάνης.

Σύμφωνα με τον γιατρό, μάλιστα, οι επίσημοι αριθμοί που δημοσιεύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στις τακτικές του εκθέσεις για τις ιογενείς λοιμώξεις, δεν είναι ενδεικτικοί καθώς καταγράφει κυρίως τα αποτελέσματα από τα νοσοκομεία.

«Εμείς κάνουμε καθημερινά πολλά τεστ στα παιδιατρικά ιατρεία, άλλα γίνονται και στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων ή του ΕΣΥ και πολλά τεστ κάνουν οι άνθρωποι και στο σπίτι τους -μόνοι τους δηλαδή- και βγαίνουν πάρα πολλά θετικά», σημειώνει.

Τι είναι η γρίπη τύπου Α (Η3Ν2) και ποια τα συμπτώματα

Φέτος κυριαρχεί το στέλεχος της γρίπης ΑΗ3Ν2, το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με πιο έντονη συμπτωματολογία.

Ωστόσο, η υποπαραλλαγή Κ της συγκεκριμένης γρίπης, δεν κάνει ακόμη πιο έντονα συμπτώματα, αλλά μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα.

«Δηλαδή λίγο να πλησιάσεις κάποιον που πάσχει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, στο μισό μέτρο, ή να τον φιλήσεις, την άρπαξες. Αλλά δεν κάνει πολύ βαριά εικόνα. Τα νοσοκομεία, ωστόσο, έχουν επιβαρυνθεί λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων», προσθέτει ο γιατρός.

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, λέει επίσης.

Τα κύρια συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της απλής γρίπης -αλλά πιο βαριά εξαιτίας του στελέχους ΑΗ3Ν2 που κυριαρχεί- και περιλαμβάνουν:

Υψηλός πυρετός: Συχνά πάνω από 39 βαθμούς, που επιμένει για 3-5 ημέρες.

Έντονη κόπωση και μυαλγίες: Το παιδί αισθάνεται «σπασμένο» και αρνείται να παίξει

Πονόλαιμος και ξηρός βήχας

Πονοκέφαλος και ρίγη

«Η γρίπη φέτος είναι ‘βαριά’. Δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα. Τα παιδιά εξαντλούνται γρήγορα, ο πυρετός δύσκολα υποχωρεί με τα συνήθη αντιπυρετικά και οι επιπλοκές, όπως η ωτίτιδα ή η βρογχίτιδα, παραμονεύουν αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση», προειδοποιεί ο παιδίατρος.

Εμβολιασμοί: Η «αποτυχία» του ρινικού εμβολίου και τα χαμηλά ποσοστά

Παρά τις εκκλήσεις των ειδικών, η συνολική εμβολιαστική κάλυψη για τη γρίπη φέτος κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας τον πληθυσμό εκτεθειμένο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρινικό εμβόλιο, το οποίο, αν και αρχικά θεωρήθηκε μια εύκολη λύση για τα παιδιά που φοβούνται τις βελόνες, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση.

Οι γονείς εμφανίστηκαν διστακτικοί, με αποτέλεσμα οι εμβολιασμοί να μην φτάσουν τους στόχους. Επίσης, η περιορισμένη χρήση του ρινικού εμβολίου οδήγησε σε «πάγωμα» της διαδικασίας σε πολλά κέντρα.

«Φέτος χάσαμε το στοίχημα του εμβολιασμού. Το ρινικό εμβόλιο, αν και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ‘δεν πήγε καλά’. Υπήρξε μια γενικότερη κόπωση του κόσμου από τα εμβόλια, αλλά και έλλειψη σωστής ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε τώρα αυτή την έκρηξη κρουσμάτων που θα μπορούσε να είχε προληφθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Μαζάνης.

Οι συνολικοί εμβολιασμοί στην Ελλάδα δεν έχουν ξεπεράσει φέτος τα 2.7 εκατομμύρια -ενώ άλλες χρονιές ξεπερνούσαμε τα 4 εκατομμύρια. Από τα 50.000 ρινικά εμβόλια που παρήγγειλε και εξασφάλισε η χώρα μας φέτος για πρώτη χρονιά, μέχρι πριν από 2 εβδομάδες δεν είχαν γίνει πάνω από 2.000 εμβόλια.

«Είναι ακόμη επιφυλακτικοί οι γονείς μάλλον επειδή είναι καινούργιο το εμβόλιο στην Ελλάδα. Ωστόσο είναι λάθος αφού στο εξωτερικό κυκλοφορεί χρόνια και είναι πολύ δοκιμασμένο. Ίσως να μην υπάρχει ενημέρωση ίσως να μην το πίστεψε και ο κόσμος με την έννοια «έλα μωρέ από τη μύτη είναι αυτό τι εμβόλιο, πιάνει; Δεν πιάνει». Τελικά μάλλον δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση και δεν έχει προχωρήσει», υπογραμμίζει ο παιδίατρος.

Το πικ της γρίπης τον Ιανουάριο: «Έχουμε δρόμο ακόμα»

Παρά τη σφοδρότητα του τρέχοντος κύματος, ο Δρ. Μαζάνης προειδοποιεί πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κορύφωση. Η φετινή γρίπη έκανε την εμφάνισή της περίπου 15 ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, όμως τα δύσκολα είναι μπροστά μας.

«Μην νομίζετε ότι είμαστε στο πικ, έχουμε δρόμο ακόμα. Η άνοδος συνεχίζεται και η κορύφωση αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο, ειδικά με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία και την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας», εξηγεί ο κ. Μαζάνης

Μέχρι τα Χριστούγεννα ο καιρός ήταν σύμμαχος, όμως το κρύο και τα χιόνια στα βουνά δημιουργούν πλέον τις ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά του ιού.

Ο παιδίατρος απευθύνει έκκληση –έστω και την ύστατη στιγμή- για εμβολιασμό, καθώς η περίοδος της γρίπης διαρκεί παραδοσιακά μέχρι τον Μάρτιο.

«Υπάρχει ακόμα χρόνος. Το εμβόλιο χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να προσφέρει προστασία. Ακόμα και αν η αποτελεσματικότητά του κυμαίνεται στο 60-65%, είναι καθοριστικό: αν νοσήσεις εμβολιασμένος, θα το περάσεις πολύ πιο ελαφριά. Όσοι σπεύσουν τώρα, προλαβαίνουν να γλιτώσουν τα χειρότερα», καταλήγει ο γιατρός.