Άνω Γλυφάδα: «Οι πέτρες έρχονταν με δύναμη και την χτυπούσαν», λέει ο άνθρωπος που έσωσε την γυναίκα

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενός 36χρονου ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral στα social media από την κακοκαιρία που έπληξε την Άνω Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026). Ο άνδρας, χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό, βούτηξε στα ορμητικά νερά και κατάφερε να σώσει γυναίκα η οποία κινδύνευε να παρασυρθεί.

Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου γράφηκε ο τραγικός επίλογος με την 56χρονη η οποία έχασε τη ζωή της όταν εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, μία άλλη γυναίκα έδωσε μάχη κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, προσπαθώντας και εκείνη να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα.

Ο άνδρας που την έσωσε, μίλησε στο newsit.gr για τα όσα έγιναν στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου αλλά και την αγωνία που ακολούθησε όταν η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

«Ακούσαμε μια κυρία να φωνάζει βοήθεια. Η γυναίκα είχε κρατηθεί από ένα αυτοκίνητο. Το πρόβλημα ήταν ότι μαζί με το νερό κατέβαιναν μεγάλες πέτρες, με πολλή δύναμη. Χτυπούσαν τα πόδια της και πονούσε πολύ. Της έλεγα να φύγει, αλλά μου απαντούσε ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι θα πέσει κάτω γιατί πονούσαν τα πόδια της από τις πέτρες» λέει στο newsit.gr o άνδρας ο οποίος μαζί με τη βοήθεια ενός ακόμα ατόμου έσωσαν τη γυναίκα.

«Όταν την έπιασα μου έλεγε συνεχώς “πονάω, πονάω, θα πέσω”. Οι πέτρες συνέχιζαν να έρχονται με δύναμη και δεν μπορούσε να σταθεί. Κάποια στιγμή ήρθε μια πολύ μεγάλη πέτρα και τα πόδια της γλίστρησαν προς την κατηφόρα. Εκεί μου έφυγε από τα χέρια. Μετά κατάφερα να την τραβήξω και να τη βγάλω. Νομίζω ότι υπήρχε κι άλλο ένα άτομο μαζί της, αλλά δεν το γνωρίζω. Τελικά την πήραν και έφυγαν. Δεν την ήξερα την κυρία. Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Πολύς κόσμος βρέθηκε στον δρόμο χωρίς να το περιμένει. Τώρα συνεχίζουμε και καθαρίζουμε, βγάζουμε λάσπες και ό,τι έχει μείνει», συνέχισε.

Την ίδια ώρα η Άνω Γλυφάδα αλλά κι άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων της Αθήνας μοιάζουν με βομβαρδισμένα τόπια. Τόνοι από πέτρες κι από λάσπες έχουν καταστρέψει περιουσίες και έχουν κατακλύσει δρόμους.

Οι κάτοικοι των περιοχών ακόμα και σήμερα μετρούν τις πληγές τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να βοηθήσουν ακόμα στην αποκατάσταση των οδικών δικτύων.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κόρη της 56χρονης

«H Χριστίνα πήγαινε στο σπίτι της όταν παρασύρθηκε από τα νερά», μας λέει συνεργάτης και φίλος της 56χρονης γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τους ορμητικούς χειμάρρους κι εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο.

Κανείς δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει το αδιανόητο περιστατικό που συνέβη λίγα λεπτά πριν τις οκτώ το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα, όταν η 56χρονη γυναίκα στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια ένα όχημα το οποίο είχε παραδοθεί στους ορμητικούς χειμάρρους έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο κάτω από το όποιο βρίσκονταν εγκλωβισμένη η γυναίκα.

Κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας, πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους και μαζί με πυροσβέστες και διασώστες προσπάθησαν να προσεγγίσουν την 56χρονη.

«Η Χριστίνα πήγαινε προς το σπίτι της όταν έγινε το περιστατικό. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο μέχρι αργά το βράδυ. Έχω μιλήσει με την κόρη της και ήμουν μαζί της. Όταν τη συνάντησα ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μου είπε λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το κακό», λέει στο newsit.gr o συνεργάτης της 56χρονης.

«Η Χριστίνα ήταν μόνη της τη στιγμή του περιστατικού, γι’ αυτό και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε. Από όσα διαβάζω, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο λόγω των ορμητικών νερών. Χθες κάναμε διαδικτυακά μαθήματα και εκείνη την ώρα έλαβα μήνυμα ότι ειδοποιήθηκε η κόρη της πως τη μεταφέρουν στο Ασκληπιείο. Αργότερα ενημερώθηκα από φίλη και συνεργάτιδα ότι η Χριστίνα είχε ατύχημα. Είχα ήδη διαβάσει σχετικές ειδήσεις και συνδύασα τα στοιχεία. Πήγαμε στο Ασκληπιείο με την ελπίδα να μην πρόκειται για εκείνη», κατέληξε.