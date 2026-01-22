Άνω Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τον εγκλωβισμό της 56χρονης γυναίκας κάτω από το αυτοκίνητο στην οδό Κυρίλλου και Μεθόδιου στην Άνω Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνονται κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας αλλά και πυροσβέστες να έχουν περικυκλώσει το ασημί αυτοκίνητο και να προσπαθούν να βρουν τρόπο έτσι ώστε να βγάλουν την γυναίκα κάτω από το όχημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Όπως θα δείτε και εσείς, η στάθμη του νερού είναι σε μεγάλο ύψος ενώ οι ορμητικοί χείμαρροι εξακολουθούν να κατηφορίζουν από το βουνό προς τα χαμηλότερα σημεία της Άνω Γλυφάδας.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr περιέγραψε καρέ – καρέ την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πως η 56χρονη προσπαθούσε να κρατηθεί από το αυτοκίνητο αλλά τα ορμητικά νερά και οι πέτρες που κατέβαιναν από το βουνό, την χτύπαγαν με μανία.

Πυροσβέστες και κάτοικοι έκαναν τα αδύνατα – δυνατά για να σώσουν την 56χρονη αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 56χρονης λέγοντας πως το χθεσινό πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν κάτι που δεν έχει ζήσει ξανά ποτέ κανένας κάτοικος της περιοχής.

«Έπεφταν πάνω της οι πέτρες και τα ερμητικά νερά»

Η μητέρα του ιδιοκτήτη του μοιραίου αυτοκινήτου περιέγραψε όλα όσα έγιναν κάτω από το σπίτι της, λέγοντας πως οι γείτονες προσπάθησαν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο αλλά τα ορμητικά νερά τους εμπόδιζαν.

«Φώναξα στον γιο μου να ανέβει πάνω γιατί πλημμύρισε το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή άκουσα να φωνάζουν “τη γυναίκα, τη γυναίκα”. Είδα τους γείτονες να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Ο άντρας μου μού είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ζωντανή, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις», ανέφερε αρχικά η μητέρα του ιδιοκτήτη του οχήματος.

«Προσπαθούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσαν, γιατί τα νερά ήταν ορμητικά. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί το νερό και οι πέτρες έπεφταν πάνω της. Ένας γείτονας την είχε δει νωρίτερα να περπατάει προς το σπίτι της. Της φώναξε αν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά δεν απάντησε. Εγώ κάλεσα την Πυροσβεστική. Μέχρι να έρθει, πέρασε αρκετή ώρα και, όπως μου είπαν, η γυναίκα σταμάτησε να αντιδρά», κατέληξε.