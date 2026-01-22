Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Άνω Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Στο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες και κάτοικοι να περικυκλώνουν το μοιραίο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να απεγκλωβίσουν την γυναίκα, τη στιγμή που τα ορμητικά νερά τους χτυπούν με μανία
Ανανεώθηκε πριν 7 λεπτά
Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα
Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τον εγκλωβισμό της 56χρονης γυναίκας κάτω από το αυτοκίνητο στην οδό Κυρίλλου και Μεθόδιου στην Άνω Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνονται κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας αλλά και πυροσβέστες να έχουν περικυκλώσει το ασημί αυτοκίνητο και να προσπαθούν να βρουν τρόπο έτσι ώστε να βγάλουν την γυναίκα κάτω από το όχημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Όπως θα δείτε και εσείς, η στάθμη του νερού είναι σε μεγάλο ύψος ενώ οι ορμητικοί χείμαρροι εξακολουθούν να κατηφορίζουν από το βουνό προς τα χαμηλότερα σημεία της Άνω Γλυφάδας.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr περιέγραψε καρέ – καρέ την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αυτοκίνητα
Ανάμεσα σε αυτά τα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκε η 56χρονη γυναίκα

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πως η 56χρονη προσπαθούσε να κρατηθεί από το αυτοκίνητο αλλά τα ορμητικά νερά και οι πέτρες που κατέβαιναν από το βουνό, την χτύπαγαν με μανία.

Αυτοκίνητο
Κάτω από αυτό το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα

Πυροσβέστες και κάτοικοι έκαναν τα αδύνατα – δυνατά για να σώσουν την 56χρονη αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 56χρονης λέγοντας πως το χθεσινό πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν κάτι που δεν έχει ζήσει ξανά ποτέ κανένας κάτοικος της περιοχής.

«Έπεφταν πάνω της οι πέτρες και τα ερμητικά νερά»

Η μητέρα του ιδιοκτήτη του μοιραίου αυτοκινήτου περιέγραψε όλα όσα έγιναν κάτω από το σπίτι της, λέγοντας πως οι γείτονες προσπάθησαν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο αλλά τα ορμητικά νερά τους εμπόδιζαν.

«Φώναξα στον γιο μου να ανέβει πάνω γιατί πλημμύρισε το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή άκουσα να φωνάζουν “τη γυναίκα, τη γυναίκα”. Είδα τους γείτονες να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν από το αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Ο άντρας μου μού είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ζωντανή, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις», ανέφερε αρχικά η μητέρα του ιδιοκτήτη του οχήματος.

«Προσπαθούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούσαν, γιατί τα νερά ήταν ορμητικά. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί το νερό και οι πέτρες έπεφταν πάνω της. Ένας γείτονας την είχε δει νωρίτερα να περπατάει προς το σπίτι της. Της φώναξε αν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά δεν απάντησε. Εγώ κάλεσα την Πυροσβεστική. Μέχρι να έρθει, πέρασε αρκετή ώρα και, όπως μου είπαν, η γυναίκα σταμάτησε να αντιδρά», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στον Ωρωπό - Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους
Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά
Κακοκαιρία στον Ωρωπό
Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και υπογειοποιήθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές φονικές πλημμύρες
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς
Πέτρες, χώματα και φερτά υλικά στη Γλυφάδα 5
Νέος γύρος με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την χώρα - Στο επίκεντρο και η Αττική
Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη - Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Βροχές
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις των γραμμών στα λεωφορεία λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Λεωφορείο
«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν»: Μαρτυρία σοκ για την 56χρονη νεκρή στην Άνω Γλυφάδα – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Θαμμένη κάτω από την λάσπη και τα φερτά υλικά παραμένει η περιοχή - Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Τι λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας - 910 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική
Αυτοκίνητα
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
12
Newsit logo
Newsit logo