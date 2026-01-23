Ελλάδα

Άνω Γλυφάδα: Πώς θα γίνουν οι δηλώσεις καταγραφής ζημιών από τις πλημμύρες

Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Καταστροφές στη Γλυφάδα
Πολλά ήταν τα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα / REUTERS / Φωτογραφία Louisa Gouliamaki

Ξεκίνησαν την Παρασκευή (23.01.2026) οι αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Άνω Γλυφάδα. Οι πολίτες που έχουν υποστεί φθορές στην περιουσία τους από την σφοδρότατη κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου καλούνται να υποβάλλουν δήλωση καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν.

Αναφορικά με τα αιτήματα που αφορούν ζημιές που προκάλεσε η ισχυρότατη κακοκαιρία σε κατοικίες στην Άνω Γλυφάδα, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα αιτήματα που αφορούν επιχειρήσεις, θα διαβιβαστούν στην Περιφέρεια Αττικής που είναι καθ’ ύλην αρμόδια.

Ως προς τις ζημιές των οχημάτων, σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές και συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να μπει στο link εδώ για να κάνει το σχετικό αίτημα: https://glyfada.gr/dilosi-katagrafis-zimion-apo-tis…/

