Ελλάδα

Άνω Λιόσια: 44χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά 2 παιδιά – Ο πατέρας του ενός κανόνιζε τα ραντεβού της φρίκης έναντι αμοιβής

Ο 44χρονος κατηγορείται πως έδινε ναρκωτικά στα δύο παιδιά
Crop close up of little girl child stretch hand show no gesture protest against domestic violence. Small teen child stand against discrimination or school abuse. Childhood problem, voice concept.

Αηδία και οργή προκαλεί μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατά ανήλικων, αυτή τη φορά στα Άνω Λιόσια και με δράστη έναν 44χρονο. Η αρχή του τέλους για τον κατηγορούμενο ξεκίνησε μετά από email που έφτασε στην αστυνομία και το οποίο ενημέρωνε πως ο 44χρονος προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις κατά 2 ανήλικων, λέγοντάς τους πως θα τους δώσει χρήματα.

Από μόνο του αυτό το στοιχείο προκαλεί αποτροπιασμό. Το γεγονός όμως πως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατηγορείται και ο πατέρας του ενός θύματος, δημιουργεί πόνο στο στομάχι. Ο 35χρονος πατέρας φέρεται πως μετέφερε τα παιδιά Ρομά στο σπίτι – κολαστήριο των Άνω Λιοσίων, με σκοπό να βγάζει το «χαρτζιλίκι» του.

Από τις έρευνες που έγιναν αποδείχθηκε πως ο 44χρονος έδινε και ναρκωτικά στους ανήλικους. Κατά την έφοδο που έγινε, βρέθηκαν 3 σύριγγες με ναρκωτικά και ένας υπολογιστής που στάλθηκαν και περαιτέρω έλεγχο.

Ο 44χρονος συνελήφθη ενώ ο πατέρας του παιδιού, όπως αποδείχθηκε, είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές της Άμφισσας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
100
84
75
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο δημοσιογράφος Αριστείδης Μανωλάκος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
«Το έντονο αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς και η προσφορά του στον συνδικαλισμό δίκαια τον κατατάσσουν στις μεγάλες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας» αναφέρει η ΕΣΗΕΑ
Ο Αριστείδης Μανωλάκος
Newsit logo
Newsit logo