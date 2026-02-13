Άνω Λιόσια: 44χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά 2 παιδιά – Ο πατέρας του ενός κανόνιζε τα ραντεβού της φρίκης έναντι αμοιβής

Αηδία και οργή προκαλεί μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατά ανήλικων, αυτή τη φορά στα Άνω Λιόσια και με δράστη έναν 44χρονο. Η αρχή του τέλους για τον κατηγορούμενο ξεκίνησε μετά από email που έφτασε στην αστυνομία και το οποίο ενημέρωνε πως ο 44χρονος προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις κατά 2 ανήλικων, λέγοντάς τους πως θα τους δώσει χρήματα.

Από μόνο του αυτό το στοιχείο προκαλεί αποτροπιασμό. Το γεγονός όμως πως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατηγορείται και ο πατέρας του ενός θύματος, δημιουργεί πόνο στο στομάχι. Ο 35χρονος πατέρας φέρεται πως μετέφερε τα παιδιά Ρομά στο σπίτι – κολαστήριο των Άνω Λιοσίων, με σκοπό να βγάζει το «χαρτζιλίκι» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις έρευνες που έγιναν αποδείχθηκε πως ο 44χρονος έδινε και ναρκωτικά στους ανήλικους. Κατά την έφοδο που έγινε, βρέθηκαν 3 σύριγγες με ναρκωτικά και ένας υπολογιστής που στάλθηκαν και περαιτέρω έλεγχο.

Ο 44χρονος συνελήφθη ενώ ο πατέρας του παιδιού, όπως αποδείχθηκε, είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές της Άμφισσας.