Άνω Λιόσια: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος
Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30.12.2025, στα Άνω Λιόσια, όταν άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου νοσηλεύεται, μετά την παράσυρσή του από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Στην περιοχή γίνονται έργα και ο άνδρας φαίνεται ότι προσπάθησε να περάσει από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο, που περνούσε εκείνη τη στιγμή, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

