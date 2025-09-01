Άνω Λιόσια: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με νταλίκα στην Αττική οδό – Κλειστές 3 λωρίδες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01.09.2025) στην Αττική οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Το τροχαίο έγινε, κοντά στην έξοδο για Άνω Λιόσια, με 2 λωρίδες της Αττικής οδού, η μεσαία και η αριστερή στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, να είναι κλειστές προκειμένου να απομακρυνθούν τα δύο φορτηγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νταλίκα έπεσαν στο αντίθετο ρεύμα ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία μεταφέρονταν από το μεγάλο όχημα. Στην αριστερή λωρίδα κάποια από τα αμάξια προσγειώθηκαν με τον ουρανό.

Ο οδηγός του φορτηγού διέφυγε του σημείου και αναζητείται από τις αρχές.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τροχαίο ατύχημα ύψος Ασπροπύργου, Αριστερή λωρίδα κλειστή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο – Αριστερές λωρίδες κλειστές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής οδού αναμένονται καθυστερήσεις.