Ελλάδα

Άνω Λιόσια: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με νταλίκα στην Αττική οδό – Κλειστές 3 λωρίδες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής οδού αναμένονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων
Αττική οδός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (01.09.2025) στην Αττική οδό στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Το τροχαίο έγινε, κοντά στην έξοδο για Άνω Λιόσια, με 2 λωρίδες της Αττικής οδού, η μεσαία και η αριστερή στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και η αριστερή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, να είναι κλειστές προκειμένου να απομακρυνθούν τα δύο φορτηγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νταλίκα έπεσαν στο αντίθετο ρεύμα ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία μεταφέρονταν από το μεγάλο όχημα. Στην αριστερή λωρίδα κάποια από τα αμάξια προσγειώθηκαν με τον ουρανό.

Ο οδηγός του φορτηγού διέφυγε του σημείου και αναζητείται από τις αρχές.

Στο σημείο επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

attiki odos

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής οδού αναμένονται καθυστερήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγικές στιγμές για τη Ζόζεφιν: Αναγνώρισε τη σορό της γιαγιάς της - «Με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε», λέει ο ναυαγοσώστης
Η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, όπως συνήθιζε, όταν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν και την παρέσυσαν τα κύματα
Η Ζόζεφιν
Newsit logo
Newsit logo