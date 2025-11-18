Συμβαίνει τώρα:
Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος – Είχαν κλείσει λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης

Η κυκλοφορία νωρίς το πρωί διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη - Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό - Ηλιούπολη
Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν όσοι θέλησαν να πάρουν το Μετρό από τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) καθώς οι δύο σταθμοί έκλεισαν λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Αγ. Δημήτριος έκλεισαν προσωρινά, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

Λίγο μετά τις 7:30 έγινε γνωστό πως η βλάβη αποκαταστάθηκε και οι δύο σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν και πάλι κανονικά. 

