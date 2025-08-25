Άνοιξε ξανά για το κοινό το Άλσος Χωροφυλακής στην Αθήνα

Το άλσος είχε σφραγιστεί προσωρινά λόγω του παράνομου χώρου ταφής ζώων συντροφιάς που είχε βρεθεί, με απόφαση του δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία. Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους χώρους πρασίνου στην πρωτεύουσα.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από τον Δήμο Αθηναίων, τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε απολύμανση στο σημείο όπου βρέθηκε ο χ΄ψρος ταφής των ζώων συντροφιάς, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών. Η πρόσβαση στο Άλσος αποκαταστάθηκε πλήρως και οι πολίτες μπορούν να το επισκέπτονται κανονικά από σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο «τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου». Παράλληλα, επισημαίνει ότι θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του άλσους, ώστε να αποφευχθούν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.