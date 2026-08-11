Ελλάδα

Αντίπαξοι: Συγκρούστηκαν τουριστικά σκάφη – Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας

Το ένα από τα δύο σκάφη πηγαίνει προς Κέρκυρα συνοδεία του λιμενικού ενώ το άλλο, κατέπλευσε στους Παξούς
Παξοί
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους. Το ένα με 10 επιβάτες και το άλλο με 203…

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό σκάφος με τους 10 επιβαίνοντες μετά τη σύγκρουση στους Αντίπαξους, κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών.

Το δεύτερο τουριστικό σκάφος πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Οι 203 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
120
120
89
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo