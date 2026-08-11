Αντίπαξοι: Συγκρούστηκαν τουριστικά σκάφη – Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας

Τα δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους. Το ένα με 10 επιβάτες και το άλλο με 203…

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό σκάφος με τους 10 επιβαίνοντες μετά τη σύγκρουση στους Αντίπαξους, κατέπλευσε στον Νέο Λιμένα Παξών και τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών.

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Το δεύτερο τουριστικό σκάφος πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Οι 203 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων.