Ελλάδα

Marfin: Με υπόμνημα απολογήθηκε η 46χρονη – Αρνείται τις κατηγορίες

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδελφή της 46χρονης
Η 46χρονη κατηγορούμενη της Marfin
Photo / Eurokinissi
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Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε από το πρωί της Τρίτης 11.08.2026, η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin, η οποία έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία.

Η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin απολογήθηκε για την κατηγορία που αφορά στην εμπλοκή της στη φονική εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Η κατηγορούμενη απολογήθηκε με υπόμνημα και αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη φονική επίθεση κατά του κτιρίου της οδού Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της Marfin, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι μετέφερε ένα σακίδιο μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι μολότοφ που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Ο συνήγορός της υποστηρίζει ότι η 46χρονη συμμετείχε στη διαδήλωση, ωστόσο δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα που έγινε η επίθεση.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδελφή της 46χρονης. Όπως ανέφερε, οι δυο τους βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει από το σημείο όπου βρισκόταν η τράπεζα πριν ξεσπάσει η φωτιά που στοίχισε τη ζωή στους εργαζόμενους.

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