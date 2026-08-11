Θάνατος 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο: Απροσδιόριστη η αιτία του πνευμονικού οιδήματος – Αναμένονται οι τοξικολογικές

Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τον θάνατό του.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί από τι προκλήθηκε ο θάνατος του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Ως εκ τούτου, τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Ο 34χρονος είχε εντοπιστεί στην οδό Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τουλάχιστον 15 ώρες μετά την εξαφάνισή του. Η σορός του παρέμεινε για ώρες μέσα στο υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στη λεωφόρο και παρέμενε κλειδωμένο.

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο διέθετε φιμέ τζάμια φαίνεται πως συνέβαλε στο να μην γίνει αντιληπτός ο 34χρονος από περαστικούς, μέχρι τον εντοπισμό του από συναδέλφους του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ευρήματα από το σημείο. Η σορός του αστυνομικού βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, ενώ στα πόδια του εντοπίστηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ.

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Ερωτήματα είχαν προκαλέσει και τα ρούχα που φορούσε ο 34χρονος, καθώς και κάποια σημάδια που είχαν εντοπιστεί στο πρόσωπο και τον λαιμό του. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής ότι τα συγκεκριμένα σημάδια συνδέονται με τον θάνατό του.

Ο 34χρονος έμενε με την 38χρονη σύντροφό του στον Νέο Κόσμο, η οποία ήταν και το τελευταίο άτομο που τον είχε δει το βράδυ της Κυριακής.