Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με χαμηλές θερμοκρασίες και μελτέμια – Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Το μελτέμι φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της θερμοκρασίας στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες όσο πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος. Όταν οι άνεμοι αρχίσουν να εξασθενούν, ο υδράργυρος φαίνεται ότι θα πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου το μελτέμι αναμένεται ενισχυμένο, με τους ανέμους να κινούνται κυρίως στα 5-6 μποφόρ και σε ορισμένα σενάρια να πλησιάζουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται περίπου από τις 13 έως τις 15 Αυγούστου, με αποτέλεσμα ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο να χαρακτηρίζεται από δυνατούς βοριάδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

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Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από επίπεδα κοντά στους 35°C αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, φτάνοντας περίπου στους 29-30°C γύρω στις 14 και 15 Αυγούστου. Πτώση αναμένεται και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες από περίπου 26°C θα κινηθούν προς τους 20-21°C, κάνοντας πιο δροσερές και τις νυχτερινές ώρες.

Η εικόνα αλλάζει από τις 17-18 Αυγούστου, όταν το μελτέμι προβλέπεται να εξασθενήσει και οι άνεμοι να πέσουν σταδιακά στα 3-4 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν προς το τέλος του δεκαημέρου τους 33–35°C. Έτσι, το ισχυρό μελτέμι φέρνει πιο δροσερό Δεκαπενταύγουστο, πριν η ζέστη επιστρέψει σταδιακά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΦΟΡ- ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

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Οι δύο κάρτες δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της σχέσης ανάμεσα στο μελτέμι και τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Η εξέλιξη είναι σχεδόν καθρέφτης: όσο ενισχύεται το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στο Στενό Καφηρέα, τόσο υποχωρεί η θερμοκρασία στην Αθήνα· όταν το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία ανακάμπτει.

Στην κάρτα της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά σήμερα κοντά στους 35°C, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C.

Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.Η κάρτα του Καφηρέα εξηγεί πολύ καλά αυτή την πορεία.

Από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt.

Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Μετά τις 16–17 Αυγούστου όμως η εικόνα αλλάζει. Ο μέσος άνεμος εξασθενεί αισθητά, πέφτοντας σταδιακά προς τα 3–4 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα στο τέλος της περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα αρχίζει να θερμαίνεται ξανά.Αυτό είναι κλασικό γνώρισμα του ελληνικού καλοκαιριού: το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία.

Όταν υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση και η θερμή αέρια μάζα αποκτούν ξανά μεγαλύτερο ρόλο.Συμπέρασμα: από 12 έως 16 Αυγούστου έχουμε ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα. Από 17–18 Αυγούστου και μετά, καθώς το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία παίρνει ξανά ανοδική πορεία.

Δηλαδή, στο συγκεκριμένο δεκαήμερο η σχέση είναι πράγματι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότερο μελτέμι – χαμηλότερη θερμοκρασία, ασθενέστερο μελτέμι – υψηλότερη θερμοκρασία».

Οι άνεμοι τα επόμενα 24ωρα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.