Ελλάδα

Κιλκίς: Εκτροχιάστηκε βαγόνι που μετέφερε πετρέλαιο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου
Ράγες σιδηρόδρομου
Ράγες σιδηρόδρομου / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Εκτροχιασμός βαγονιού αμαξοστοιχίας που μετέφερε καύσιμα σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης στο Κιλκίς. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Το βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας το οποίο εκτροχιάστηκε στις 2:30 το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) στο Κιλκίς, μετέφερε πετρέλαιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και για την πυρασφάλεια μετέβησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Ειδομένης δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή υπερχείλιση ή διαφυγή καυσίμου.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, έως ότου η εταιρεία μεριμνήσει για τις ενέργειες επαναφοράς του βαγονιού στις ράγες.

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