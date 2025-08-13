Αντίστροφη μέτρηση για το επικό έπαθλο των 26,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Η κλήρωση του Τζόκερ αύριο στις 22:00

Κόβει την ανάσα το ποσό που κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ στην αυριανή κλήρωση, καθώς ανέρχεται σε 26,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού.

Το ποσό ρεκόρ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 44 συνεχόμενα τζακ ποτ, χωρίς να βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου, οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα διεξαχθεί θα διεξαχθεί στις 22:00, το βράδυ της Πέμπτης.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

4 τυχερά 5άρια στην κλήρωση της Τρίτης

Η κλήρωση της Τρίτης μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, βρέθηκαν όμως τέσσερις τυχεροί 5άρηδες που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα δύο τυχερά δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στην Αττική και τα άλλα δύο στην Κύπρο.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα