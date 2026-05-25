Μικρολίμανο: Η δραματική περιγραφή των αστυνομικών που ήρθαν αντιμέτωποι με τον «Τίτι» – «Θα μας σκότωνε»

Τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβαν τον 42χρονο «Τίτι», στο Μικρολίμανο, περιγράφουν στιγμή προς στιγμή οι αστυνομικοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αδίστακτο κακοποιό, τα ξημερώματα του Σαββάτου (23.05.2026). Ο ένοπλος συνεχίζει και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο «Αττικόν» καθώς από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών τραυματίστηκε σε αυτί και κρανίο.

Το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έγινε έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τυχαία τον «Τίτι» και του ζήτησαν να σταματήσει για τον ελέγξουν. Ο ένοπλος τότε προέταξε το όπλο του, με τους αστυνομικούς να «απαντούν» για να τον ακινητοποιήσουν. Λίγα μέτρα πιο δίπλα του βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν καρέ – καρέ τη στιγμή που ο ύποπτος γύρισε ξαφνικά προς το μέρος τους και σήκωσε το όπλο του, με εκείνους να πέφτουν στο έδαφος για να γλιτώσουν.

«Τον ακολουθούσαμε με τα πόδια, περπατούσε γρήγορα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα αριστερά του είχε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τον είδαμε ξαφνικά να γυρίζει και να σηκώνει το όπλο σε ευθεία βολή. Προλάβαμε εγώ και ο συνάδελφός μου να πέσουμε κάτω και ακούσαμε τον πυροβολισμό από τους δύο άλλους συναδέλφους μας, που ευτυχώς είχαν προλάβει να ακροβολιστούν στην απέναντι πλευρά και τον είδαν την ώρα που έστρεψε το όπλο του καταπάνω μας για να μας σκοτώσει», αποκάλυψε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, ο 42χρονος δεν ήταν μόνος του στο μαγαζί του Μικρολίμανο. Μαζί του ήταν δύο γυναίκες οι οποίες προσήχθησαν αλλά και ένας άνδρας ο οποίος αν και έχει ταυτοποιηθεί, αναζητείται.

Η καταγγελία που σήμανε συναγερμό για τον 42χρονο

Ένα μήνα πριν τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, στις αρχές είχε σημάνει συναγερμός για τον 42χρονο καταζητούμενο, μετά από καταγγελία της συζύγου του, πως της τηλεφώνησε, την απείλησε και την ενημέρωσε πως σύντομα θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικοί θεωρούσαν πολύ πιθανό ότι ο 42χρονος δραπέτης είτε θα επιχειρούσε να περάσει παράνομα στην Ελλάδα, είτε βρισκόταν ήδη στη χώρα, σε σημεία όπου γνώριζε καλά, με την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου να βρίσκεται από νωρίς στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Παρά τον συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία, ο δραπέτης με το βαρύ ποινικό παρελθόν κατάφερε να περάσει παράνομα στη χώρα.

Και όπως αποδείχτηκε ήταν έτοιμος να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Το ποινικό του παρελθόν

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για έναν σκληρό και αδίστακτο κακοποιό, από τους πιο επικίνδυνους στην χώρα μας.

Ξεκίνησε την ενεργό δράση στο έγκλημα από το 1995, όταν ήταν μόλις 12 χρόνων με τις αρχές να προχωρούν στην σύλληψή του.

Τον Ιούλιο του 1997 συνελήφθη για ληστεία και τον Μάρτιο του 2002 για ναρκωτικά.

Τον Ιούνιο του 2012, μαζί με συνεργούς κατά τη διάρκεια κλοπής αυτοκινήτου, σκότωσε εν ψυχρώ έναν άνδρα στην Καισαριανή.

Τον Δεκέμβριο του 2015, συνέπεια του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, συνελήφθη στη Γαλλία, ενώ τον Ιούνιο του 2019 πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική απόδραση από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη όπου είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό.

Κατηγορείται για βιασμούς και πάνω από 70 ένοπλες ληστείες ενώ είχε δραπετεύσει και από φυλακές της Αλβανίας.

Το γεγονός πως ο καταζητούμενος είχε μαζί του ένα μικρό οπλοστάσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ετοιμαζόταν για κάποιο άμεσο «χτύπημα», καθώς και στο παρελθόν, σε ένοπλες ληστείες και επιθέσεις, που έκανε δεν δίσταζε, να απειλεί με χειροβομβίδες.