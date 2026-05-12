Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές του ΑΠΘ – Πάνω από 6 οι τραυματίες, δείτε βίντεο

Άναψαν καπνογόνα και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια του ΑΠΘ
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές του ΑΠΘ – Πάνω από 6 οι τραυματίες, δείτε βίντεο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σκηνές ακραίου μίσους και βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση).

Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να κυνηγούν τους φοιτητές οι οποίοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν.

Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν και καπνογόνα, προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 7 άτομα, ελαφρά. Φέρουν κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως έγινε και χρήση σπρέι πιπεριού.

Ασθενοφόρο

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ΑΠΘ προσπαθώντας να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης.

Αστυνομικοί

Άνδρες των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου, προχωρώντας σε τουλάχιστον 8 προσαγωγές.

Η σοβαρή επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με ελαφρά τραύματα και σε καλή κατάσταση.

Αστυνομικοί

Η κυκλοφορία στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς το κέντρο, έχει διακοπεί στο ύψος του Πολυτεχνικής έως και το Σιντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
105
82
68
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χανταϊός, η σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία - «Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία»
Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής εξηγεί πώς μεταδίδεται ο χανταϊός και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αναλύοντας τα συμπτώματα και τις σοβαρές επιπλοκές
Χανταϊός
Φθιώτιδα: Οι 8 ληστείες, οι εκρήξεις των ΑΤΜ και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της άγριας συμμορίας που χτυπούσε τράπεζες
Μετά τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη γυναίκα που πήγε να «μαζέψει» το κουαρτέτο των ληστών φτάνοντας στη σύλληψή τους
Ληστεία στην Τιθορέα 15
Newsit logo
Newsit logo