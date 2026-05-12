Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές του ΑΠΘ – Πάνω από 6 οι τραυματίες, δείτε βίντεο

Σκηνές ακραίου μίσους και βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση).

Η επίθεση έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να κυνηγούν τους φοιτητές οι οποίοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν.

Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν και καπνογόνα, προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 7 άτομα, ελαφρά. Φέρουν κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως έγινε και χρήση σπρέι πιπεριού.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το ΑΠΘ προσπαθώντας να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης.

Άνδρες των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου, προχωρώντας σε τουλάχιστον 8 προσαγωγές.

Η σοβαρή επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με ελαφρά τραύματα και σε καλή κατάσταση.

Η κυκλοφορία στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς το κέντρο, έχει διακοπεί στο ύψος του Πολυτεχνικής έως και το Σιντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου.