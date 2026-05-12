Παπαστεργίου: Ποινικό μητρώο μέσα σε πέντε λεπτά – Με το «Ferto» του Akyla περιέγραψε την έκδοση εγγράφων σε λίγα λεπτά

Με τη λέξη «Ferto» του Akyla, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου περιέγραψε, με χαρακτηριστική εικόνα ταχύτητας, τη νέα εποχή στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου βασικά έγγραφα εκδίδονται πλέον σε λίγα λεπτά.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στο ποινικό μητρώο, ένα από τα έγγραφα που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε ημέρες για την έκδοσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα από τα δελτία τα οποία δεν τα φέρναμε γρήγορα ήταν το ποινικό μητρώο, το οποίο έβγαινε ασύγχρονα. Γινόταν η αίτηση του πολίτη και το ποινικό του μητρώο γυρνούσε πίσω μετά από μέρες. Από τη Δευτέρα για περίπου το 50% των Ελλήνων πολιτών, έρχεται αμέσως και συγκεκριμένα μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η άμεση έκδοση αφορά περίπου το 50% των περιπτώσεων, καθώς η πλήρης αυτοματοποίηση εξαρτάται από την ακρίβεια της ταυτοποίησης.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αλγόριθμος είναι σίγουρος ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο πολίτη και επομένως εκδίδει αμέσως το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Για το υπόλοιπο των περιπτώσεων χρειάζεται λίγος χρόνος για να υπάρξει διασταύρωση», εξήγησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Παπαστεργίου συνέδεσε μάλιστα τη νέα διαδικασία με το τραγούδι «Ferto», υπογραμμίζοντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα, όπου η γραφειοκρατία υποχωρεί και οι υπηρεσίες περνούν στο ψηφιακό πορτοφόλι του πολίτη. «Έτσι, λοιπόν, όπως ακριβώς και το τραγούδι του Akyla, το ποινικό μητρώο έρχεται πλέον αμέσως στο ψηφιακό μας πορτοφόλι προκειμένου να απλοποιήσει διαδικασίες που διαρκούσαν πολλές ημέρες», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για τον περιορισμό πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.

«Το μέτρο αυτό μπορεί να φαντάζει σκληρό, αλλά είναι μονόδρομος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή του θα γίνει σταδιακά: «Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους καθηγητές, αλλά και τους γονείς και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι θερμικοί δορυφόροι στην πολιτική προστασία, επισημαίνοντας τη σημασία της τεχνολογίας στην έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

«Διαθέτουν θερμικές κάμερες και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανιχνεύσουμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πυρκαγιές», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι δορυφόροι ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Πλέον δεν είναι πολυτέλεια να επενδύουμε στο διάστημα, είναι αναγκαιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.