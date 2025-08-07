Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Έδεμ Φαλήρου και Μικρολίμανο ανάμεσά τους

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε 13 ακτές της Αττικής στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αναφέρει το iatropedia.gr.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο: «Η ποιότητα των υδάτων σε ορισμένες ακτές της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για ανθρώπινη έκθεση μέσω κολύμβησης».

Πού απαγορεύεται η κολύμβηση

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).

Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.

Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.

Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.

Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».

Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.

Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.

Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).

Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.

Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.

Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

Η απόφαση βασίζεται σε υγειονομικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που αφορούν ρύπανση, λύματα, βιομηχανικά κατάλοιπα και μειωμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού των υδάτων.

Τα μέτρα στις απαγορευμένες θαλάσσιες περιοχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες -σύμφωνα πάντα με την ίδια εγκύκλιο- καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα εξής μέτρα:

Τοποθέτηση εμφανών προειδοποιητικών πινακίδων στις απαγορευμένες ακτές.

στις απαγορευμένες ακτές. Διαρκής επιτήρηση από Δήμους, Περιφέρεια, Λιμενικές Αρχές, ΕΟΤ και τοπικούς φορείς.

από Δήμους, Περιφέρεια, Λιμενικές Αρχές, ΕΟΤ και τοπικούς φορείς. Καθαριότητα και υγειονομική ασφάλεια στις υπόλοιπες παραλίες που παραμένουν ανοιχτές.

στις υπόλοιπες παραλίες που παραμένουν ανοιχτές. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, με περιοδικές δειγματοληψίες και ανάλυση δεδομένων.

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες:

Να αποφεύγουν την κολύμβηση στα παραπάνω σημεία, ακόμα κι αν η απαγόρευση δεν είναι εμφανής.

στα παραπάνω σημεία, ακόμα κι αν η απαγόρευση δεν είναι εμφανής. Να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία και τις σχετικές ανακοινώσεις Δήμων και Περιφέρειας.

και τις σχετικές ανακοινώσεις Δήμων και Περιφέρειας. Να καταγγέλλουν την έλλειψη σήμανσης ή παραβιάσεις των μέτρων στις Λιμενικές Αρχές.

Η απόφαση αποτελεί πράξη πρόληψης και δημόσιας υγειονομικής πολιτικής. Το Υπουργείο Υγείας, μέσα από την εγκύκλιο, διαμηνύει πως η εφαρμογή των μέτρων θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις.