Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Έδεμ Φαλήρου και Μικρολίμανο ανάμεσά τους

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε 13 ακτές της Αττικής στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.
Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αναφέρει το iatropedia.gr.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο: «Η ποιότητα των υδάτων σε ορισμένες ακτές της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για ανθρώπινη έκθεση μέσω κολύμβησης».
Πού απαγορεύεται η κολύμβηση
Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:
- Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).
- Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.
- Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
- Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.
- Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.
- Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
- Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».
- Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.
- Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.
- Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).
- Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.
- Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.
- Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.
Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.
Η απόφαση βασίζεται σε υγειονομικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που αφορούν ρύπανση, λύματα, βιομηχανικά κατάλοιπα και μειωμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού των υδάτων.
Τα μέτρα στις απαγορευμένες θαλάσσιες περιοχές
Οι αρμόδιες υπηρεσίες -σύμφωνα πάντα με την ίδια εγκύκλιο- καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα εξής μέτρα:
- Τοποθέτηση εμφανών προειδοποιητικών πινακίδων στις απαγορευμένες ακτές.
- Διαρκής επιτήρηση από Δήμους, Περιφέρεια, Λιμενικές Αρχές, ΕΟΤ και τοπικούς φορείς.
- Καθαριότητα και υγειονομική ασφάλεια στις υπόλοιπες παραλίες που παραμένουν ανοιχτές.
- Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, με περιοδικές δειγματοληψίες και ανάλυση δεδομένων.
Το υπουργείο καλεί τους πολίτες:
- Να αποφεύγουν την κολύμβηση στα παραπάνω σημεία, ακόμα κι αν η απαγόρευση δεν είναι εμφανής.
- Να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία και τις σχετικές ανακοινώσεις Δήμων και Περιφέρειας.
- Να καταγγέλλουν την έλλειψη σήμανσης ή παραβιάσεις των μέτρων στις Λιμενικές Αρχές.
Η απόφαση αποτελεί πράξη πρόληψης και δημόσιας υγειονομικής πολιτικής. Το Υπουργείο Υγείας, μέσα από την εγκύκλιο, διαμηνύει πως η εφαρμογή των μέτρων θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις.