Με μέριμνα του ΥΠΕΞ επέστρεψαν στην Αθήνα οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη επέστρεψαν στις 9 μ.μ. της Παρασκευής (22.05.2026) και οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που πήραν μέρος στον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με εμπορική πτήση.

Δεκάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τους υποδέχθηκαν με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα.

Κατά την άφιξή τους, προκλήθηκε περιορισμένη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, δίχως ωστόσο να δοθεί κάποια συνέχεια.

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών.