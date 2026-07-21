Ryanair: Συγκλονίζει ο Σέρβος επιβάτης της μοιραίας πτήσης από Θεσσαλονίκη – «Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα με το κεφάλι έξω από το παράθυρο»

Τον εφιάλτη που βίωσε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, περιέγραψε ο Σέρβος επιβάτης που βρέθηκε ο μισός εκτός του αεροπλάνου, όταν το παράθυρο δίπλα του έσπασε ξαφνικά.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς, ο Σέρβος επιβάτης που βρέθηκε κοντά στον θάνατο την ώρα της μοιραίας πτήσης της Ryanair, μίλησε στην BILD εξηγώντας την στιγμή που παραλίγο να εκτοξευθεί από το αεροπλάνο. Ο 61χρονος ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη όταν το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν να κρέμονται έξω από το αεροσκάφος, ενώ η σύζυγός του κρατιόταν απεγνωσμένα από τα πόδια του για 5 λεπτά.

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Το παράθυρο δίπλα στη θέση του 61χρονου, έσπασε όταν ένα μέρος του κινητήρα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε, κατά τη διάρκεια της πτήσης, και το χτύπησε με τεράστια δύναμη. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο της θεσσαλονίκης και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, μετά το δραματικό περιστατικό.

Έπειτα από τρομακτικά βίντεο που έκαναν τον γύρο διαδικτύου αλλά και συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών αλλά και τη συζύγου του, ο Λιούμπισα Κάροβιτς αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να περιγράψει την εφιαλτική εμπειρία που τον έφερε στον πάτο, καθώς πλέον υποφέρει από κρίσεις πανικού, ενώ προσπαθεί να αναρρώσει από τα τραύματά του.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κοιμήθηκα… Μετά από λίγο με ξύπνησε μια τεράστια έκρηξη σαν βόμβα. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείσω τα μάτια μου, εμφανίζονται εικόνες από τον εφιάλτη που έζησα. Αυτά τα λίγα λεπτά είναι απλώς ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια. Δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».

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Η τρομακτική αυτή εμπειρία άφησε στον 61χρονο σοβαρά τραύματα και είναι υποχρεωμένος να φοράει αυχενικό νάρθηκα για έξι εβδομάδες. Μετά το ατύχημα, υποφέρει από πρήξιμο και μούδιασμα στο κεφάλι, η δεξιά πλευρά του σώματός του παρέλυσε προσωρινά, ενώ πλέον το δεξί του αυτί και το δεξί του μάτι έχουν επίσης υποστεί μερική βλάβη.

Έχει επίσης εγκαύματα στην πλάτη και στο δεξί του χέρι, ενώ δήλωσε ότι είναι απίθανο να αναρρώσει πλήρως. Ο 61χρονος Λιούμπισα κάποτε λάτρευε να ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους και για αναψυχή, αλλά η ζωή του έχει ανατραπεί εντελώς και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει όπως πριν, όπως είπε.

«Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά», τόνισε.

«Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Λίγες μέρες νωρίτερα, η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, περιέγραψε τα όσα φρικτά βίωσε μέσα στο αεροσκάφος ενώ προσπαθούσε να κρατήσει το σώμα του συζύγου της μέσα στην άτρακτο. «Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του. Σκέφτηκα: “Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό».

Ακολούθησε χάος, με ορισμένους επιβάτες να καταλαμβάνονται από πανικό και άλλους να σπεύδουν να βοηθήσουν τον άτυχο 61χρονο επιβάτη. Η Γκρκόβιτς είπε ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει αυτοπροσώπως τον ηρωικό επιβάτη, ο οποίος βοήθησε να σωθεί η ζωή του συζύγου της.

«Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν, θυμάμαι έναν άντρα και μια γυναίκα», πρόσθεσε η γυναίκα. «Αυτός ο άντρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα» συνέχισε.

Ένας επιβάτης δήλωσε στο περιοδικό Informer: «Ευτυχώς, δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, τον κρατούσε από τα πόδια για πέντε ολόκληρα λεπτά, μέχρι που οι άλλοι επιβάτες έτρεξαν να τον βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα».

Θραύσμα από τον κινητήρα έσπασε το παράθυρο

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: 1 Αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο όπου φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε η θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής του αστοχίας» εξηγεί ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η Ryanair αναφέρει. «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».