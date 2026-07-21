Ρόδος: Στη φυλακή ο 28χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε 54χρονο καταστηματάρχη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 28χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στο χωριό Κρεμαστή της Ρόδου, η οποία σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, είχε δεχθεί επίθεση από τον 54χρονο και άλλα δύο άτομα στην Ρόδο. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν, με σύμφωνη γνώμη, την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων, με σοβαρότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

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Σήμερα το μεσημέρι (21.07.2026), σύμφωνα με την rodiaki.gr, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του, βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή όπου και απολογήθηκε αρνούμενος τα όσα του καταλογίζονται και τονίζοντας πως τα όσα εκτυλίχθηκαν ήταν στο πλαίσιο άμυνας του, από τον 54χρονο και άλλα δύο άτομα τα οποία επιτέθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο 28χρονος είπε μεταξύ άλλων πως αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα υγείας για το οποίο λαμβάνει αγωγή και πως μία ημέρα πριν το συμβάν είχε πάει στο κατάστημα του 54χρονου για να αγοράσει δύο μπύρες. Λόγω της κατάστασης του πίστευε ότι τις είχε πληρώσει αλλά όταν τον ενημέρωσαν πως δεν είχε δώσει χρήματα τις επέστρεψε.

Σε ότι αφορά τα όσα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026, ισχυρίστηκε πως δέχθηκε επίθεση από 54χρονο, με αφορμή την προηγούμενη παρεξήγηση με τις μπύρες. Ο ίδιος φέρεται να είπε πως αρχικά δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο έξω από καφετέρια της περιοχής και, προκειμένου να απομακρυνθεί, χρησιμοποίησε σπασμένο μπουκάλι μόνο ως μέσο αποτροπής της επίθεσης, καταφέρνοντας να διαφύγει.

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Αργότερα, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, έξω από το σπίτι του τον περίμεναν ο 54χρονος και δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι τον απείλησαν και του επιτέθηκαν με ξύλα και γροθιές. Ο 28ρονος είπε πως από φόβο για τη σωματική του ακεραιότητα και επιχειρώντας να προστατεύσει συγγενικό του πρόσωπο, πήρε ένα κυνηγετικό μαχαίρι και το χρησιμοποίησε αποκλειστικά αμυντικά, ενώ προηγουμένως είχε τραυματιστεί από πέτρα στο μάτι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής προκλήθηκαν οι τραυματισμοί που περιγράφονται στη δικογραφία, τους οποίους ο 28χρονος αποδίδει σε πράξεις νόμιμης άμυνας απέναντι στην επίθεση που δεχόταν.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί του αυτοί, δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να οδηγηθεί στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενος.