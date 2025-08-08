Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ με απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά – Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή (08.08.2025) οι οποίοι φτάνουν τα 8, και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, καθιστώντας δύσκολη την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου από τα λιμάνια των νησιών, ενώ απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 στο λιμάνι του Πειραιά.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό, καθώς την Παρασκευή υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ενίσχυσης των ανέμων.

Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί στο Αιγαίο και στα ανατολικά από χτες Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Live η εξέλιξη των ανέμων

Αναλυτικά τα δρομολόγια λόγω απαγόρευσης απόπλου στο ΝΑ Αιγαίο

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τα δρομολόγια των πλοίων θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:45), για Σύρο 15:40-15:55, Μύκονο 16:30-16:45, Πάρο 17:40-17:55, Ίο 19:05-19:20, Σαντορίνη 20:00-20:15.

Άφιξη στο Ηράκλειο 22:25 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο 13:00 (αντί 07:30) για Σαντορίνη 15:15-15:45, Ίο 16:25-16:40, Νάξο 17:35-17:55, Μύκονο 18:35-19:05.

Άφιξη στον Πειραιά 22:10.

HELLENIC HIGHSPEED

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:30), Πάρο 16:30-16:45, Νάξο 17:25-17:40, Κουφονήσι 18:30-18:45, Κατάπολα 19:20-19:50, Νάξο 21:10-21:25, Πάρο 22:05-22:35.

Άφιξη στον Πειραιά 02:05.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τα ανωτέρω.

BLUE STAR DELOS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25), για Πάρο 17:10-17:30, Νάξο 18:20-18:35, Θήρα 20:35- 20:55, Ίο 21:45-21:55, Νάξο 23:00-23:20, Πάρο 00:10-00:30.

Άφιξη στον Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR PAROS

Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30), για Σύρο 17:00-17:30, Τήνο 18:05-18:20, Μύκονο 18:55-19:15, Τήνο 19:50-20:05, Σύρο 20:40-21:00.

Άφιξη στον Πειραιά 01:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR NAXOS

Τα δρομολόγια του πλοίου, από αύριο Παρασκευή 08/08/25 (αναχώρηση από Πειραιά), έως και την Δευτέρα 11/08 (άφιξη στον Πειραιά), όπως ενημερώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο Ζas Travel, στη Νάξο έχουν ως εξής:

Παρασκευή 08/08

Πειραιάς 13:00 ➜ Πάρος 17:30–17:45 ➜ Νάξος 18:30–18:45 ➜ Δονούσα 20:00–20:15 ➜ Αιγιάλη (Αμοργός) 21:00–21:20 ➜

Άφιξη: Αστυπάλαια 23:30–23:59

Σάββατο 09/08

Αστυπάλαια 00:30 ➜ Αιγιάλη 02:10–02:30 ➜ Δονούσα 03:10–03:25 ➜ Νάξος 04:35–04:55 ➜ Πάρος 05:45–06:00 ➜ Πειραιάς 10:30

Κυριακή 10/08

Πειραιάς 12:00 ➜ Πάρος 16:30–16:45 ➜ Νάξος 17:30–17:45 ➜

Ηρακλειά 18:00–18:10 ➜ Σχοινούσα 18:20–18:35 ➜ Κουφονήσι 19:05–19:20 ➜ Κατάπολα (Αμοργός) 20:00–20:30 ➜ Κουφονήσι 21:10–21:25 ➜ Σχοινούσα 21:55–22:05 ➜ Ηρακλειά 22:15–22:25 ➜ Άφιξη: Νάξος 23:25–23:40 Δευτέρα 11/08

Νάξος 00:45 ➜ Πάρος 01:30–01:45 ➜ Πειραιάς 05:15

BLUE STAR MYCONOS

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου αύριο Παρασκευή 08/08/2025 από τις 07:00, και για το BLUE STAR MYCONOS.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και τη Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

AERO 2 HIGHSPEED

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025, η προσέγγιση του πλοίου AERO 2 HIGHSPEED στο λιμάνι της Ερμιόνης κρίνεται επισφαλής, για το λόγο αυτό τόσο στο δρομολόγιο αναχώρησης από Πειραιά, όσο και στο δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες, δε θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην Ερμιόνη και το δρομολόγιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Αναχώρηση από Πειραιά αναχώρηση στις 13:45 για Σπέτσες 15:40-16:00, άφιξη Πειραιά 17:55.

ΑΡΙΑΔΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατούν αύριο Παρασκευή 08/08/2025 στο Κεντρικό Αιγαίο, τροποποιείται το δρομολόγιο του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 21:00 (αντί 19:00) για Χίο 23:59-01:00, άφιξη στον Πειραιά στις 08:30 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Κλειστός ο Λυκαβηττός λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα απόψε τα μεσάνυχτα – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν αύριο στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες.

Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τις αρχές.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (09/08)

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (10/08)

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (11/08)

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη (12/08)

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.