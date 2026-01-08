Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο: Μόνο για Δωδεκάνησα ταξιδεύουν τα πλοία από Πειραιά

Έως 9 μποφόρ πνέουν οι άνεμοι τοπικά - Ποια άλλα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν
Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από μεγάλα λιμάνια της χώρας, λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέουν στις θαλάσσιες περιοχές. Τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο είναι δεμένα ενώ λίγα πλοία ταξιδεύουν ελεύθερα από τον Πειραιά.

Οι άνεμοι αγγίζουν έως και τα 9 μποφόρ τοπικά. Για τον λόγο αυτό το λιμενικό αποφάσισε το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ενώ από τον Πειραιά ταξιδεύουν μόνο τα πλοία προς Δωδεκάνησα.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνήσουν με τα λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Ελλάδα
