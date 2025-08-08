Απαγορευτικό απόπλου: Χιλιάδες επιβάτες «ξέμειναν» στα λιμάνια – Στις 4 το απόγευμα θα αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες

Πανικός επικρατεί στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025), αφού χιλιάδες αδειούχοι του Αυγούστου αντί να επιβιβαστούν σε πλοία και να απολαύσουν τις διακοπές τους, έχουν «εγκλωβιστεί» εδώ και ώρες στην Αττική αφού σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν έως 9 μποφόρ, ωστόσο οι επιβάτες δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά ούτε και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά – όπως υποστηρίζουν.

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Ωστόσο, πρόκειται μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης μετά τις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στα πελάγη με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ότι τα πλοία θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια για Κυκλάδες στις 16:00.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.