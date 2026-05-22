Απάτες «μαμούθ» με λεία άνω των 2 εκ. ευρώ, παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Βίντεο με την έφοδο της ΕΛΑΣ

Στις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε χτες Πέμπτη (21.05.2026), συνελήφθησαν 10 άτομα – μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων οι φερόμενοι αρχηγοί, καθώς και τηλεφωνητές και προμηθευτές καρτών SIM, ενώ εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» των «μαϊμού» υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο συντονιζόταν η δράση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισαν ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και δομημένη ιεραρχία. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ένα σπίτι ως επιχειρησιακό κέντρο, από όπου πραγματοποιούσαν μαζικές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους εντόπιζαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων.

Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή διαρροές ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν συνεργοί τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με το πρόσχημα της «εκτίμησης» ή «καταμέτρησης».

Προς αποφυγή της σύλληψης, τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν συχνά την έδρα του τηλεφωνικού τους κέντρου και άλλαζαν αριθμούς σύνδεσης, ενώ είχαν λάβει μέχρι και μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες επιτήρησης στους χώρους δράσης τους.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

60 κάρτες SIM,

23 κινητά τηλέφωνα,

6.020 ευρώ μετρητά,

τιμαλφή,

ζυγαριά ακριβείας και

οχήματα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις και για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης.